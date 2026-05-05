اقتصاد

«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مشاريعه في «اصنع في الإمارات 2026»

5 مايو 2026 16:56


أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» ويستعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في تنمية القرى والمناطق الإماراتية، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية والمشاريع الإنتاجية المحلية التي تعكس المقومات الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق، وتدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.
كما يسلط جناح المجلس الضوء على البرامج التي ينفذها في مجالات تمكين رواد الأعمال، ودعم الصناعات المحلية، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص جديدة وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية الوطنية.
وسيتيح جناح المجلس للزوار التعرف إلى نماذج من المشاريع والمبادرات التنموية التي تم تنفيذها في عدد من المناطق الريفية، وما حققته من أثر إيجابي في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز الاستفادة من المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية لكل منطقة.
وقال عبدالله الكعبي، مدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في مجلس التنمية المتوازنة، إن مشاركة المجلس تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصناعة المحلية، وتمكين المشاريع الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار في مناطق الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وترسيخ التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف أن المشاركة تشكل فرصة لتوسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين، واستكشاف فرص جديدة تدعم المشاريع المحلية، وتسهم في تطوير مبادرات تحقق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية.

