الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«توازن» و«إل آي جي» توقعان مذكرة لإنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في الدولة

«توازن» و«إل آي جي» توقعان مذكرة لإنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في الدولة
5 مايو 2026 17:00


أبوظبي (الاتحاد)
وقّع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي (توازن) وشركة إل آي جي الكورية للصناعات الدفاعية والفضائية، مذكرة تفاهم لبحث وتطوير التعاون في مجال الصناعات العسكرية والأمنية، وذلك بهدف إنشاء مركز عالمي للتصنيع الدفاعي في دولة الإمارات يتم تشغيله عبر مقر للشركة داخل الدولة.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إقامة حوار للتعاون في تطوير القدرات الصناعية في دولة الإمارات من خلال تأسيس مقر للشركة الكورية داخل الدولة والعمل المشترك في مجالات تشمل البحث والتطوير والتصنيع ودعم خدمات الصيانة، وتكامل سلاسل الإمداد.
وقّع مذكرة التفاهم شريف هاشم الهاشمي، مدير عام مديرية التطوير الصناعي في توازن وغونهيك لي، رئيس شركة إل آي جي للصناعات الدفاعية والفضائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026».
ويأتي التوقيع على المذكرة في هذا التوقيت ليؤكد على أهمية منصة «اصنع في الإمارات» بوصفها محركاً للشراكات الاستراتيجية التي تدفع عجلة التوطين الصناعي، وتطوير سلاسل الإمداد، واستقطاب الاستثمارات في مجال التصنيع المتقدم في دولة الإمارات.
وقال شريف هاشم الهاشمي: تعكس مذكرة التفاهم مع شركة إل آي جي التزامنا المتواصل ببناء شراكات دولية نوعية تُترجَم إلى مخرجات صناعية ملموسة لدولة الإمارات، ومن خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية لتوسيع عملياتها في الدولة وفق نظام المقار الصناعية للشركات العالمية داخل الدولة، نعمل على تعميق التكامل الصناعي، وتعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ مكانة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.
وقال غونهيك لي: توفر المنظومة الصناعية الدفاعية في دولة الإمارات بيئة مثالية للمصنّعين العالميين للتوسع والنمو والابتكار، وتمثّل مذكرة التفاهم مع مجلس التوازن للتمكين الدفاعي خطوة محورية في إطار التزامنا بالإسهام في تنمية القاعدة الصناعية الدفاعية الوطنية في دولة الإمارات، ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة لتتحول إلى تعاون استراتيجي راسخ ومؤثر على المدى البعيد.
وتعكس المذكرة الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز القدرات الصناعية في دولة الإمارات، ودعم قطاع التصنيع الدفاعي، وترسيخ التعاون على المدى الطويل في مجالات البحث والتطوير، والتصنيع، والصيانة والإصلاح والعمرة، وتكامل سلاسل الإمداد.

أخبار ذات صلة
«الصناعة» تكرّم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات»
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مشاريعه في «اصنع في الإمارات 2026»
توازن
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
«التقاط الأوتاد» تصل المحطة الختامية في دبي
الرياضة
«التقاط الأوتاد» تصل المحطة الختامية في دبي
اليوم 17:15
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
اليوم 17:15
«مان جروب» تعتزم تأسيس مقر لعملياتها في «أبوظبي العالمي»
اقتصاد
«مان جروب» تعتزم تأسيس مقر لعملياتها في «أبوظبي العالمي»
اليوم 17:05
هزاع بن زايد يطّلع على جهود حماية موارد المياه الجوفية وتعزيز الأمن المائي في منطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يطّلع على جهود حماية موارد المياه الجوفية وتعزيز الأمن المائي في منطقة العين
اليوم 17:04
«أبوظبي للأوراق المالية» تعلن انضمام «مورغان ستانلي» عضواً للتداول عن بُعد
اقتصاد
«أبوظبي للأوراق المالية» تعلن انضمام «مورغان ستانلي» عضواً للتداول عن بُعد
اليوم 17:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©