«ايدج» و«ICAPE» تستكشفان أفق تطوير وتوطين الأنظمة الفرعية الإلكترونية الحيوية

5 مايو 2026 18:10

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة ايدج ومجموعة ICAPE، الرائدة عالمياً في تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة (PCBs) وتقديم الحلول المتكاملة وتوزيع المكونات الإلكترونية، توقيع مذكرة تفاهم، ضمن أعمال معرض اصنع في الإمارات 2026؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التطوير المشترك، وتوطين سلاسل إمداد الأنظمة الفرعية الإلكترونية الحيوية في دولة الإمارات.
ويمثل توقيع المذكرة خطوة رسمية متقدمة ضمن علاقة تجارية قائمة، حيث توفر إطاراً يمكّن الطرفين من استكشاف سبل دمج خبرات ICAPE العالمية في مجال لوحات الدوائر المطبوعة والحلول المتكاملة والمكونات الإلكترونية ضمن عمليات التصنيع المحلية لمجموعة ايدج بشكل تدريجي.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: «تتبنى (ايدج) نهجاً مدروساً في اختيار شركائها، وإن مجموعة ICAPE تتمتع بخبرات عالمية راسخة في مجال لوحات الدوائر المطبوعة والحلول المتكاملة والمكونات الإلكترونية، وتؤكد هذه المذكرة طموحنا المشترك للارتقاء بهذه العلاقة إلى مستوى جديد، مع التركيز على التطوير والتصنيع المحلي.
ومع النمو المتوقع في الطلب على المكونات الإلكترونية ولوحات الدوائر المطبوعة وخدمات الحلول المتكاملة ضمن محفظة منتجات (ايدج)، تبرز أهمية بناء سلسلة إمداد محلية قوية ومرنة لدعم الأنظمة الفرعية الحيوية».
وبدوره، قال يان دويغو، الرئيس التنفيذي لمجموعة ICAPE: «أفخر بهذه الاتفاقية مع مجموعة ايدج، التي تمثل انطلاقة نحو فرص تعاون مستقبلية أوسع. ونلتزم بتقديم أعلى مستويات الجودة والكفاءة لدعم (ايدج)، باعتبارها إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة».

