«كابيتال جروب» تخطط لافتتاح مكتبها في «أبوظبي العالمي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كابيتال جروب، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات عالمياً، اليوم عن خططها لافتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط، وتحديداً في أبوظبي العالمي (ADGM). ومن المتوقع افتتاح المكتب رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري، رهناً باستكمال الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتُعد هذه الخطوة محطة استراتيجية بارزة ضمن مسيرة «كابيتال جروب» طويلة الأمد لتسريع وتيرة نموها العالمي، وجاءت بدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار في إطار جهوده المستمرة لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي. كما تعكس ثقة الشركة الراسخة في الإمكانات الواعدة لمنطقة الشرق الأوسط، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأبوظبي باعتبارها منظومة مالية متكاملة ومتسارعة التطور.

وسيُمثل مكتب أبوظبي المرتقب المكتب الخامس والثلاثين لـ«كابيتال جروب» عالمياً، بما يعكس نهج الشركة المتّسق في ترسيخ حضور محلي، يرتبط بشكل وثيق بمنصتها العالمية. وكما هو الحال في الأسواق الأخرى، تعتزم الشركة التوسع تدريجياً بمرور الوقت، بما يتماشى مع احتياجات العملاء، ويرتكز إلى نهج الشركة القائم على الاستثمار طويل الأمد.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM): «يسرنا الترحيب بكابيتال جروب في أبوظبي العالمي، في وقت تتجه فيه المؤسسات المالية العالمية بشكل متزايد إلى اختيار أبوظبي مركزاً لتوسعها الإقليمي طويل الأمد. ويؤكد هذا القرار الأهمية التي يوليها المستثمرون لليقين التنظيمي، وقوة المؤسسات، وبيئة مستقرة تدعم النمو المستدام. وبفضل إطار قانوني متين وإمكانية الوصول إلى رؤوس أموال مؤسسية ضخمة وطويلة الأجل».

ومن جانبه، قال مايك جيتلين، الرئيس والمدير التنفيذي في كابيتال جروب: «نتبنى نهجاً مدروساً وطويل الأمد في توسيع حضورنا العالمي، ولا نتخذ خطواتنا إلا عند توافر قناعة راسخة. وتمثل هذه الخطوة إحدى تلك المحطات المحورية، إذ يعكس تأسيس حضور لنا في أبوظبي التزامنا بالاقتراب أكثر من شركائنا في الأعمال في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ويؤكد عزمنا على استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة الحيوية».