شراكة بين «كور42» و«سلوشنز+» لتوفير بنية تحتية سيادية لمجموعة «مبادلة للاستثمار» والجهات الحكومية في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «كور42»، التابعة لمجموعة «جي42» والمتخصصة في السحابة السيادية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «سلوشنز+»، المتخصصة في تقديم خدمات وحلول تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس إطار منظم لتقديم خدمات سحابية وبيانية وبنية تحتية للذكاء الاصطناعي آمنة وقابلة للتوسع لمجموعة «مبادلة للاستثمار» والجهات الحكومية في أبوظبي، وذلك على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات»، المنعقدة خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في أبوظبي.

وستتولى «كور42»، بموجب الاتفاقية، دور المزود الرئيسي للبنية التحتية لمجموعة «مبادلة للاستثمار» والجهات الحكومية في أبوظبي ودولة الإمارات، فيما ستتولى «سلوشنز+» دور الشريك الرئيسي للتنفيذ وخدمات البيانات. وستستفيد «سلوشنز+» من البنية التحتية المحلية للذكاء الاصطناعي التابعة لـ «كور42»، عبر واجهة «Core42 Compass API» التي تتيح الربط التقني بين هذه البنية ومنصة «WEAVE AI» التابعة لـ «سلوشنز+»، بما يوفر إمكانية الوصول إلى النماذج اللغوية الكبيرة، وقدرات الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسومات، ويسهم في تطوير وتشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي مؤسسية داخل بيئة سيادية ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.

كما ستقود «سلوشنز+» العمليات المتعلقة بخدمات كل من «أوراكل فيوجن» و«بنية أوراكل السحابية» لعدد محدد من المؤسسات، بالاتفاق مع «كور42»، بما يسهم في توحيد آليات العمل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات وتنفيذها.

وأكد ناصر النبهاني، العضو المنتدب لشركة «سلوشنز+»، أن هذا التعاون يستند إلى أولويات مشتركة بين الطرفين، تشمل تبنّي نهج سيادي في تطوير وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي، ودعم تطبيقها داخل المؤسسات، بما يحقق أثراً مستداماً على المدى الطويل.

وقال إن الجمع بين خبرات «سلوشنز+» في تنفيذ المشاريع التقنية ومنصتها «WEAVE AI»، والبنية التحتية الحاسوبية المتطورة لشركة «كور42»، سيوفر قدرة متكاملة تدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي داخل شركات مجموعة «مبادلة للاستثمار» والجهات الحكومية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لعلاقة تعاون قائمة بين الجانبين، بما يحدد أدوار كل طرف ويوسع نطاق العمل المشترك لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية المؤسسية الجاهزة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة. كما تضع الاتفاقية إطاراً للتعاون خارج نطاق مجموعة «مبادلة للاستثمار»، ليشمل عملاء من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تنسيق الفرص المشتركة، وتبادل ترشيح العملاء المحتملين، وترتيبات إعادة بيع الحلول والخدمات.

من جانبه، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «كور42» إن هذه الشراكة تعكس الدور المحوري الذي تقوم به «كور42» في مساعدة المؤسسات على تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه، من خلال بنية تحتية آمنة ومرنة، تراعي متطلبات السيادة الرقمية، ومهيأة للتشغيل في بيئات العمل الفعلية.

وأضاف: «نتعاون مع (سلوشنز+) على تطوير نموذج متكامل يدمج بين قدرات الحوسبة المتقدمة وخبرات التنفيذ، وفق آلية منظمة وقابلة للتطوير، تُمكّن المؤسسات الكبرى ذات العمليات المعقدة من تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر، وتحقيق نتائج عملية وملموسة».

جدير بالذكر أن «جي42» ومجموعة «مبادلة للاستثمار»، إلى جانب عدد من الشركات التابعة للمجموعة، ومنها «سلوشنز+» تشارك في «اصنع في الإمارات»، المنصة الصناعية الأبرز في الدولة، حيث تستعرض المؤسستان دورهما في تعزيز القدرات الوطنية ضمن القطاعات الحيوية. وفي هذا السياق، تأتي الشراكة بين «كور42» و«سلوشنز+» كتطبيق عملي لهذا الدور، إذ تسهم في تطوير بنية تحتية سيادية ومهيأة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مرونة الاقتصاد الوطني ويسرّع التحول الرقمي في دولة الإمارات.