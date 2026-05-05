عدد اليوم
«الأمن السيبراني» و«دل تكنولوجيز» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية

5 مايو 2026 23:27


أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وشركة «دل تكنولوجيز» إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي. تمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز طموح الإمارات لبناء اقتصاد رقمي آمن، مرن، وقادر على المنافسة عالمياً، وذلك وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة.
 تم الإعلان عن هذه المبادرة خلال فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026» في أبوظبي، وسيتم في إطارها استخدام تقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء» والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.
 ويوفر المركز من جانبه أيضاً برامج تدريب متقدمة وتمارين محاكاة سيبرانية لبناء الخبرات الوطنية، وتوفير الكفاءات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.
ومن خلال تسريع البحث والتطوير وتمكين الشركات الناشئة من تقديم حلول مطورة محلياً إلى السوق، ستسهم هذه المبادرة في توفير منظومة ابتكارية وأكثر ديناميكية، إلى جانب تعزيز المرونة الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتطورة.
وتوفر هذه المبادرة فوائد ملموسة للشركات المتواجدة داخل الدولة من خلال خلق بيئة رقمية أكثر أماناً، وتعزز الابتكار، وتزيد من الثقة في المعاملات عبر «الإنترنت»، بالإضافة إلى توفير حماية أقوى للبيانات عبر منصات القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع تطوير ونشر حلول أمنية متقدمة عبر البنية التحتية الحيوية في الدولة مستندة إلى المنظومة التكنولوجية العالمية المتنامية في دولة الإمارات.
 وتم تصميم هذه المبادرة لترسيخ إطار قوي لتطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، إلى جانب تنمية الكفاءات اللازمة لتشغيلها، بما يدعم بصورة مباشرة الأهداف الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، من خلال تأمين الأسس الرقمية التي تستند إليها الخدمات الحكومية الحديثة وقطاعات الأعمال الخاصة.
 وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن بناء مستقبل آمن لدولة الإمارات يتطلب منظومة قوية ومتنوعة من الشركاء العالميين.. وتعكس شراكتنا مع شركة دل تكنولوجيز التزاماً استباقياً بتعزيز قدراتنا الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية من خلال أحدث التقنيات، وهو ما يأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات فيما تنسجم أيضاً مع التوجهات المستقبلية لقيادتنا الرشيدة وتدعم بشكل رئيسي طموح دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، مع تعزيز بيئة تمكّن الأعمال من الازدهار وتمكّن المواطنين من التفاعل بثقة في العالم الرقمي.
 وقال وليد يحيى، المدير العام، منطقة جنوب الخليج في «دل تكنولوجيز»: «فخورون بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني حيث سنقدم خبرتنا العالمية في التكنولوجيا من الأجهزة إلى السحابة، مما يضمن نهجاً شاملاً للمرونة.. وستُمكّن هذه المبادرة المؤسسات من الحلول المتقدمة والمواهب الماهرة اللازمة للتعامل مع تعقيدات العصر الرقمي بثقة واغتنام الفرص الهائلة لاقتصاد متصل وآمن».

