الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«اصنع في الإمارات» يناقش الاستفادة من المحتوى الوطني وتمكين الكوادر و«الحزام الشمسي الصناعي» الجديد

"اصنع في الإمارات 2026"
5 مايو 2026 23:39

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شراكة بين «الإمارات للتنمية» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات


شهدت فعاليات اليوم الثاني من منصة «اصنع في الإمارات 2026» حوارات استراتيجية ركزت على برنامج المحتوى الوطني، وتحقيق قيمة طويلة الأجل.
واستعرض الخبراء والمختصون وصناع القرار فرص تمكين الكوادر المحلية بالقدرات والإمكانات لاستدامة النمو، بالتزامن مع الصعود القوي لـ«حزام شمسي صناعي» جديد عالمياً ونمو دور المشاريع الكبرى في كتابة فصل جديد من فصول الفرص الصناعية ذات الأثر التي تشمل الجميع.
وتناولت جلسة رئيسية موضوع بناء مسار للمواهب الإماراتية القادرة على المنافسة عالمياً، الذي يشكل أولوية وطنية.
شارك في الحوار كلٌ من الدكتور عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في دائرة التمكين الحكومي، والدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الحكومية والمؤسسية في «الاتحاد للطيران»، والدكتور أحمد سالمين، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة المسعود، وطيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البحرية، ومحمد العلوي، المدير التنفيذي للشؤون الاقتصادية بمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وبدر الحمادي رئيس الخدمات المؤسسية في شركة «طاقة لشبكات النقل».
وتطرقت الجلسة إلى كيفية صياغة نموذج وطني متكامل لتطوير الكفاءات، يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. وتناولت دور المبادرات الوطنية في دعم الشباب منذ مراحل مبكرة، مثل مبادرة «نافس»، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، إلى جانب إبراز تجارب ناجحة من قطاعات الطاقة والطيران والتكنولوجيا في إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالمياً وقيادة التحولات المستقبلية بثقة.
وفي جلسة بعنوان «من المواصفات إلى النجاح: كيف تعزز البنية التحتية للجودة النمو الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد»، شارك فيها كل من الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس فهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، والدكتورة أمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، وصالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة تجمّع الإمارات للغذاء، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، جرى التأكيد على الارتباط الوثيق بين تنامي تنافسية وموثوقية المنتجات المصنّعة محلياً والتزامها بأعلى مقاييس الجودة والأداء التشغيلي والإنتاجي.
وضمن جلسة رئيسية بعنوان «من المشاريع الضخمة إلى سلاسل التوريد المرنة: توطين البناء من أجل المستقبل» بمشاركة كلٍ من عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الدار للمشاريع»، وأنطونيو دي سيكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة «تبريد»،تم التركيز على أهمية المشاريع الكبرى في تمكين المحتوى المحلي وتطوير قدرات وتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية في الاقتصادات والدول.
وفي جلسة بعنوان «أهمية الشراكة الصناعية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة»، أوضح عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لـشركة المستقبل لصناعات الأنابيب في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، أن التوسع الصناعي لم يعد يقتصر على زيادة الطاقة الإنتاجية فقط، بل يرتكز على بناء قدرات مرنة قادرة على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن هذه المرونة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسلاسل الإمداد الإقليمية والشراكات الدولية، وأشاد بدور دولة الإمارات في دعم القطاع الصناعي، بتوفيرها بيئة محفزة للنمو والابتكار، وتمكينها الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، عبر الشراكات الدولية التي تقودها، مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، ويمنح الشركات المحلية فرصاً أوسع للنمو والانتشار.

اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 23:37
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
اقتصاد
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
6 مايو 2026
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
الرياضة
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
6 مايو 2026
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
التعليم والمعرفة
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
اليوم 23:58
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©