الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
شراكة بين «الإمارات للتنمية» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي

5 مايو 2026 23:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات للتنمية توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي؛ بهدف دعم عملية تطوير الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الجانبين في إطار البحوث التطبيقية.
جرى الإعلان عن المذكرة خلال فعالية «اصنع في الإمارات» 2026، في خطوة استراتيجية تُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لتقنيات الذكاء الاصطناعي والقطاعات المستقبلية.
وتهدف الشراكة إلى المساهمة في الجهود الرامية لبناء منظومة مستدامة للابتكار والتطبيقات العملية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من خلال الجمع بين الخبرات المالية الواسعة لمصرف الإمارات للتنمية، والإمكانات عالمية المستوى لجامعة محمد بن زايد في مجالي التعليم وبحوث الذكاء الاصطناعي.
وسيتعاون الجانبان بموجب المذكرة وفق ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التعليم التنفيذي والتطوير المهني، والتدريب المهني والتفاعل الوظيفي، وبحوث الذكاء الاصطناعي، وتتيح لقيادات المصرف وكوادره فرصة المشاركة في البرامج المتخصصة بالذكاء الاصطناعي في الجامعة، ما من شأنه تزويدهم بالمهارات اللازمة لدمج التقنيات المتقدمة في المنظومتين المالية والصناعية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: تعكس هذه الشراكة طموحنا لترسيخ مكانة مصرف الإمارات للتنمية في ريادة المؤسسات التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، إذ يتجاوز دورنا حدود التمويل، ونهدف إلى أن نصبح نموذجاً يُحتذى به في دمج أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال المصرف، فضلاً عن تقديم التوجيه لعملائنا وشركائنا ولمنظومة الأعمال عموماً لدعمهم في مسيرة التحول لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي ستصبح عمّا قريب عاملاً تنافسياً رئيسياً في قطاعات عديدة، بما فيها قطاع التصنيع، ويلتزم مصرف الإمارات للتنمية في تسريع وتيرة اعتماده على هذه التقنيات لدعم المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في دولة الإمارات.
وتوفر الشراكة لطلاب وخرّيجي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خبرات عملية مباشرة من خلال برامج التدريب المهني والتفاعل الوظيفي في المصرف، بما يضمن اندماج المواهب الناشئة في المؤسسات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وربط المعارف الأكاديمية بالتطبيقات العملية.
من جانبه، قال إريك زينغ، رئيس الجامعة والبروفيسور في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: تجمع الشراكة بين مصرف الإمارات للتنمية وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الخبرة العملية والمواهب والقدرة على التوسع، بما يُسهم بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الجوانب الأكثر أهمية ضمن القطاع المالي، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لفرق المصرف لبناء المهارات اللازمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياته، إلى جانب بناء قاعدة قوية من الكفاءات التي ستقود المرحلة المقبلة من النمو في دولة الإمارات.

