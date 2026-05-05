الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية

6 مايو 2026 00:09

 

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلن مجلس الأمن السيبراني عن تعاون استراتيجي مشترك مع شركة «Nozomi Networks»، الرائدة عالمياً في مجال أمن تقنيات التشغيل (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، بهدف تعزيز مرونة الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية في الدولة.

يدعم هذا التعاون رؤية دولة الإمارات الوطنية لتعزيز المرونة السيبرانية عبر بيئات تقنيات التشغيل (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، من خلال توفير مستوى أعمق من الرؤية، وقدرات متقدمة لاكتشاف التهديدات، وأمن قائم على الاستخبارات لحماية الأصول الوطنية الحيوية في قطاعات الطاقة، والمرافق، والنقل، والتصنيع، والبنية التحتية الذكية.
يمتد هذا التعاون إلى ما هو أبعد من شراكة ثنائية، ليشمل إنشاء مركز للابتكار والتميز (CoE) في أبوظبي، حيث يعتزم الطرفان التعاون لتأسيس مركز للأمن السيبراني مخصص لتقنيات التشغيل (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، ليكون منصة وطنية تسهم في تسريع الابتكار، وتعزيز المرونة، وتقوية جاهزية الأمن السيبراني في القطاع الصناعي.
وبناءً على الخطط الأولية، سيعمل المركز أيضاً كمحور للبحث والتطوير (R&D) لدعم تطوير الحلول المتقدمة والملكية الفكرية ونشر أبحاث ذات تأثير عالٍ في مجالات الأمن السيبراني الصناعي، إلى جانب تسريع التعاون مع الشركات الناشئة والجهات المبتكرة في هذا المجال.
ويهدف المركز إلى دعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على ريادتها الإقليمية والعالمية في الابتكار والحماية السيبرانية، بما يتماشى مع أولويات التحول الرقمي الآمن، ويوفر دعماً حيوياً لمشغلي البنية التحتية الحيوية والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة وشركاء الصناعة، بما يسهم في حماية الأصول الوطنية في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل والتصنيع والبنية التحتية الذكية.
ومع تسارع التحول الرقمي في منظومات الصناعة والمدن الذكية بالدولة، أصبحت بيئات OT وIoT أكثر ترابطاً وعرضةً للتهديدات السيبرانية المتطورة، ومن خلال هذا التعاون، سيعمل مجلس الأمن السيبراني وNozomi Networks معاً لمساعدة المؤسسات على تعزيز قدراتها في الكشف والمراقبة والاستجابة للتهديدات السيبرانية المتقدمة التي تستهدف الأنظمة السيبرانية المختلفة.
من جانبه، قال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن «حماية البيئات التشغيلية والصناعية بات أمراً أساسياً على المستويات الأمنية والاقتصادية كافة، إضافة لضمان استمرارية الاقتصاد وسلامة المجتمع»، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً جوهرياً في تعزيز المرونة السيبرانية، وتوسيع الرؤية الوطنية، ودعم التبني الآمن للتقنيات الناشئة عبر مختلف القطاعات الحيوية.
من جهته، قال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA South) في شركة نوزومي نتوركس: «لقد أثبتت دولة الإمارات ريادتها العالمية في تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطني، ويشرفنا التعاون مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لدعم حماية الأنظمة السيبرانية، وتبادل الرؤى حول التهديدات الناشئة في مجالي الأنظمة التشغيلية (OT) وإنترنت الأشياء (IoT)، والمساهمة في المبادرات التي تعزز المرونة الوطنية والخبرات المحلية في مجال الأمن السيبراني».

