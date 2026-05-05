الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة الشارقة» وصندوق الإمارات للنمو يتعاونان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

«غرفة الشارقة» وصندوق الإمارات للنمو يتعاونان في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
6 مايو 2026 00:50

 

أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم تهدف إلى فتح آفاق تعاون مشترك لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يخدم مساعي تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسية المشاريع الإماراتية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية.
تم توقيع المذكرة خلال مشاركة الغرفة في فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، ووقَّعها كل من سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الجانبين.
تضمنت مذكرة التفاهم أربعة محاور رئيسية للتعاون تشمل استكشاف الفرص المتبادلة، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة العاملة في إمارة الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على منظومة ريادة الأعمال في الدولة، إلى جانب تبادل المعلومات والتنسيق للوصول إلى الشركات والمشاريع المؤهلة للحصول على الدعم، واستفادة الشركات المنضوية تحت مظلّة غرفة الشارقة من فرص التمويل والاستثمار التي يطرحها صندوق الإمارات للنمو.
وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن توقيع المذكرة ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة الشارقة في تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشراكة مع صندوق الإمارات للنمو تمثّل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات والحلول التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال في الإمارة كونها تفتح أمامهم قنوات تمويل وتطوير جديدة، وتُسهم في تجسير الفجوة بين رواد الأعمال ومصادر الاستثمار الوطنية.
وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والاستثمارية الوطنية، بما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، ويمكنها من الانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
من جهته، أعرب خليفة الهاجري عن اعتزازه بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤكداً أنها تجسد التزام الصندوق بدوره الوطني في دعم تنويع الاقتصاد الإماراتي عبر الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف أن مذكرة التفاهم مع غرفة الشارقة تفتح نافذة واسعة على مجتمع أعمال متنوع في إمارة الشارقة التي تحتضن قاعدة صناعية وتجارية متقدمة، وعدداً متنامياً من المشاريع الواعدة في قطاعات واعدة، ومن خلال التعاون المشترك بين الصندوق والغرفة، يمكن تقديم الحلول الاستثمارية المناسبة لتسريع نمو الشركات، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
يأتي توقيع المذكرة في ظل زخم اقتصادي وطني تشهده دولة الإمارات ضمن جهود محلية واتحادية لتطوير الصناعة الوطنية بما يتماشى مع تعزيز المرونة، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي ظل سعي غرفة الشارقة لزيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة في الدولة، بما يعزز من دور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال، ويسهم في تنمية بيئة استثمارية وطنية أكثر تكاملاً وتنافسية.

أخبار ذات صلة
شراكة بين «الإمارات للتنمية» وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
شراكة بين «إيدج» و«كيرنو» لتصنيع أنظمة تشفير الشبكات الحيوية داخل الإمارات
اصنع في الإمارات
صندوق الإمارات للنمو
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 23:37
بلدية الفجيرة و"هولسيم" العالمية تدعمان الاستدامة البيئية وإدارة النفايات
اقتصاد
بلدية الفجيرة و"هولسيم" العالمية تدعمان الاستدامة البيئية وإدارة النفايات
6 مايو 2026
«الأمن السيبراني»: منصة السحابة الوطنية الفائقة التابعة لـ «du Tech» تحصل على الاعتماد الرسمي
اقتصاد
«الأمن السيبراني»: منصة السحابة الوطنية الفائقة التابعة لـ «du Tech» تحصل على الاعتماد الرسمي
6 مايو 2026
عبدالعزيز بن حميد: توحيد قواتنا المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
علوم الدار
عبدالعزيز بن حميد: توحيد قواتنا المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
6 مايو 2026
محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة
علوم الدار
محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة
6 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©