سيف بن زايد: الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً  صناعياً وتكنولوجياً عالمياً

‎أبوظبي (وام)



زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026»، التي تنعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة أدنوك، وشركة العماد القابضة، وتنظمها مجموعة «أدنيك، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى».

‎ويشارك في الدورة الحالية أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، مع طرح فرص مشتريات تستهدف توطين تصنيع نحو 5000 منتج داخل الدولة، فيما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركين، ومن المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120 ألف زائر من المستثمرين والمصنّعين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. ‎وتفقد سموه عدداً من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، حيث اطلع على مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعكس تطور القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والجهود المبذولة لدعم نموه وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وخلال الجولة، اطلع سموه على مشاريع ومبادرات متقدمة تعكس ريادة دولة الإمارات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع، وتجسّد طموحها في بناء اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة.

واستمع سموه إلى شرح حول أبرز المبادرات التي تركز على دعم المحتوى المحلي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مسيرة التنمية الصناعية.



تعزير الابتكار

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «بدعم سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤيته الطموحة لتمكين الصناعة الوطنية وتعزيز الابتكار، جاءت منصة «اصنع في الإمارات 2026» في دورتها الخامسة تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى»، لتجسد حجم الزخم الصناعي الذي تشهده الدولة، بمشاركة 1245 شركة ضمن 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، وأكثر من 5000 منتج وطني».

وأضاف سموه: «خلال زيارتي، اطّلعت على مشاريع ومبادرات متقدمة تعكس ريادة الإمارات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء والدفاع، وتجسد طموحها في بناء اقتصاد صناعي تنافسي قائم على المعرفة.. ما نشهده اليوم هو مسار تنموي راسخ، يؤكد أن الإمارات تمضي بثقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً وتكنولوجياً عالمياً، في بيئة محفزة للابتكار، وقادرة على استشراف المستقبل وصناعته».





منصات ومبادرات

‎زار سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال جولته في «اصنع في الإمارات 2026» جناح وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلع فيه على عدد من المنصات والمبادرات، من بينها منصة الشركات الناشئة، ومنصة البنية التحتية للجودة، وملتقى الصناعات الذكية، ودار الصناعة، والتي تجمع المصنعين والمستثمرين والشركات الناشئة ومزودي التكنولوجيا وجهات التمويل، ضمن منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع الصناعي.

‎كما زار سموه جناح مجموعة أدنوك، الشريك المستضيف للحدث، وشملت الجولة عدداً من الشركات الوطنية الرائدة، من بينها شركة نافكو، وشركة بلو جولف قروب، إضافة إلى جلوبال فارما، وبرجيل القابضة، وجناح الشركة العالمية القابضة (IHC)، إلى جانب شركة مايكروبولِس روبوتيكس، حيث اطّلع على أبرز مشاريع تلك الشركات وابتكاراتها في مختلف القطاعات.

‎كما اطلع سموه على عدد من الشركات والتقنيات المتقدمة، من بينها شركة (Distant Imagery Solutions) المتخصصة في حلول الاستشعار عن بُعد، وشركة النانو العاملة في مجال تقنيات النانو، إلى جانب شركة (Intelligence) والتقنيات المتقدمة، وشركة نور نيشن للطاقة المتجددة.

‎وتضمنت الجولة أيضاً شركة إيناتا (ENATA)، المتخصصة في الأنظمة الذاتية والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الطائرات من دون طيار، واطلع سموه على نماذج متقدمة من الطائرات من دون طيار، من بينها طائرة (TAINOS 150)، ضمن مجموعة من التقنيات التي تندرج تحت قطاع الأنظمة الذكية والطائرات المسيَّرة، والتي تستخدم في عدد من التطبيقات الحيوية، تشمل الأمن والمراقبة، والخدمات اللوجستية، والقطاع البيئي، والتطبيقات الصناعية.