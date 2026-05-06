تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الأربعاء.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي صباح الأربعاء بأكثر من دولارين، إذ تراجع سعر ‌خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى ما يقرب من 100 ‌دولار للبرميل.

واستقر اليورو عند 1.1714 ‌دولار وسجل الجنيه الإسترليني 1.35685 دولار، وارتفع كلاهما ​بنحو 0.2 بالمئة حتى الآن خلال اليوم. وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7208 دولار بارتفاع يقارب 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، وصعد الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.5905 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.01 ​بالمئة إلى 98.299.