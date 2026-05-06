اقتصاد

تفاهم بين «إيزي ليس» و«إمبالا» لإطلاق برنامج تجريبي لدرّاجات التوصيل الكهربائية

6 مايو 2026 15:24

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «إيزي ليس» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، المزوّد الرائد لحلول التنقل المتكاملة في الدولة والتابعة للشركة العالمية القابضة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إمبالا»، ومقرّها دولة الإمارات والمتخصصة في حلول التنقّل بالمركبات الكهربائية، وذلك بهدف إطلاق برنامج تجريبي لدراجات التوصيل الكهربائية، ضمن عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية وإدارة الأساطيل التابعة للشركة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم استخدام درّاجات التوصيل الكهربائية التي توفرها شركة «إمبالا» ضمن مسارات توصيل فعلية ومختارة.
ويهدف البرنامج إلى توليد بيانات تشغيلية وبيانات أداء في ظروف عمل واقعية، ما يمكّن «إيزي ليس» من تقييم مدى ملاءمة هذا النوع من الدرّاجات إلى جانب أسطولها الحالي.
وتوفّر المذكرة، إطاراً منظّماً لإدارة البرنامج التجريبي، يشمل الإشراف التشغيلي، وتقييم الأداء، ودراسة آليات دمج الدراجات الكهربائية ضمن الأسطول، بما يتماشى مع النهج المنضبط الذي تتبعه «إيزي ليس» في إدخال فئات جديدة من المركبات إلى عملياتها التشغيلية.
وقال شربل كوبريانوس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»، إن التوصيل إلى الوجهة النهائية يتطلب مركبات تتمتع بالموثوقية والكفاءة من حيث التكلفة، وتكون مناسبة للاستخدام المكثّف في البيئات الحضرية.
وأضاف أن الدراجات الكهربائية التي سيتم اختبارها خلال هذه التجربة ستوفر بيانات تشغيلية مهمة حول المجالات التي يمكن أن تحقق فيها هذه الفئة أداءً فعّالاً ضمن أساطيل التوصيل، وكيف يمكن أن تصبح جزءاً من الأسطول الأوسع الذي تديره المجموعة.
من جانبه، قال ألكسندر ماجيد، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إمبالا»، إن عمليات التوصيل إلى الوجهة النهائية في دولة الإمارات تتسم بكثافة تشغيلية عالية، ما يستدعي حلولاً مصممة بعناية لتلبية هذه المتطلبات.
وأوضح أن «إمبالا» انطلقت من قناعة راسخة بأن المركبات الكهربائية قادرة على التفوق على نظيراتها العاملة بالوقود في قطاع التوصيل، سواء من حيث الكفاءة الاقتصادية أو الموثوقية، فضلاً عن قدرتها على تلبية متطلبات الاستخدام الحضري اليومي.

