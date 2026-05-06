«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة والابتكار مع بيلاروسيا



دبي (الاتحاد)

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال لقائه ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي، سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والتنمية المستدامة، وفرص الاستثمار والمشاريع المشتركة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا.

وأكد اللقاء حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والبعثات الدبلوماسية، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

حضر اللقاء، المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

واستعرض معالي الطاير أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة الرائدة، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة المتكاملة تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة، لاسيما من خلال مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مؤكداً أن هذه الجهود تنسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، الراميتين إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وتطرّق معاليه، خلال الاجتماع، إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بقدرة إنتاجية تبلغ 3,860 ميجاوات.

ولفت إلى أن الطاقة النظيفة تُشكّل حالياً أكثر من 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36% بحلول عام 2030، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 25%، الأمر الذي سيسهم في خفض أكثر من 8.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وأشار معالي الطاير إلى المكانة العالمية الرائدة للهيئة التي جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً للأداء ومؤشرين إقليميين في مجال المؤسسات الخدماتية، عبر قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين.

من جانبه، أشاد ألياكسي جالديبين، بإنجازات هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال الطاقة المتجددة ودورها كنموذج عالمي للمؤسسات الخدماتية القائمة على الابتكار، لافتاً إلى عدد من الشركات البيلاروسية العاملة في دولة الإمارات، والتي يمكن أن تسهم خبراتها وحلولها التقنية في تحقيق تكامل نوعي يدعم برامج ومشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية.