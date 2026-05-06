«آيرينا»: حلول الطاقة الهجينة توفر طاقة متجدّدة تنافسية على مدار الساعة



أبوظبي (الاتحاد)

أكد تقرير جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، المقترنة بتخزين الطاقة في البطاريات، تُعد طاقة موثوقة توفّر كهرباء فعّالة من حيث التكلفة على مدار الساعة.

وأوضح التقرير، الذي صدر بعنوان «طاقة متجدّدة على مدار الساعة: اقتصادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموثوقة»، أن الحلول الهجينة المقترنة بالتخزين، في المناطق المثالية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، توفر طاقة موثوقة على مدار الساعة بتكاليف أقل من الوقود الأحفوري.

وأشار إلى أن التكاليف المستوية لإنتاج الطاقة الكهربائية الموثوقة من الطاقة الشمسية مع التخزين تتراوح ما بين 54 و82 دولاراً للميجاواط/ساعة في المناطق ذات الموارد عالية الجودة، مقارنة بـ 70-85 دولاراً للميجاواط/ساعة للمحطات الجديدة لتوليد الكهرباء من الفحم في الصين، وأكثر من 100 دولار للميجاواط/ساعة للمحطات الجديدة لتوليد الكهرباء من الغاز ت عالمياً.

وفي تعليقه على التقرير الجديد الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: كشفت أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ عقود عن التكلفة الحقيقية للاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنّ هناك مساراً بديلاً أصبح متاحاً الآن.. فالطاقة المتجددة تزداد يوماً بعد يوم لتصبح الخيار الأقل تكلفةً وموثوقيةً وأماناً، فلنسرّع من وتيرة هذا التحول، ونستثمر في البنية التحتية للطاقة، ونعزّز التعاون الدولي حتى نتمكن أخيراً من توفير طاقة نظيفة ومحلية للناس في كل مكان.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): أصبحت الطاقة المتجددة المتوفرة على مدار الساعة الآن قادرة على منافسة الوقود الأحفوري من حيث التكلفة، ولم تَعُد الحُجة التي طال أمدها بأن مصادر الطاقة المتجددة تفتقر إلى الموثوقية قائمة، فاليوم، يمكن للطاقة المتجددة توفير طاقة موثوقة على مدار الساعة، ومع استمرار تعرُّض أسواق النفط والغاز للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، يجب علينا حماية اقتصاداتنا بأنظمة طاقة متجدّدة تتسم بالمرونة، لقد تغيّرت اقتصاديات نظام الطاقة بأكمله، فقد أدت الثورة في مجال البطاريات إلى خفض التكاليف، لا سيما مع تسارع التقدم في مجال تخزين الطاقة، كما أن ميزة الطاقة المتجددة ليست اقتصادية فحسب، بل استراتيجية أيضاً، حيث إنها تعزّز القدرة على الصمود والاستقرار وأمن الطاقة في أوقات الأزمات.

وتُسهم الطاقة المتجددة المتوفّرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في تحقيق الاستخدام الأمثل للوصلات المحدودة بالشبكة، وتحويل إنتاج الكهرباء إلى ساعات الذروة الأعلى قيمة، وتقليل التعرض لتقلبات الأسعار.

إضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الحلول الهجينة بمكانة متميزة كونها تتيح خدمة مستخدمي الكهرباء الأكثر تطلباً، بما في ذلك قطاعات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي تتطلب إمدادات غير منقطعة كأحد المعايير التجارية الرئيسية.

وتتيح مصادر الطاقة المتجددة الموثوقة أيضاً إنتاج وقود نظيف للقطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، حيث لا تعتمد الجدوى الاقتصادية لها على التكاليف فحسب، بل على القدرة على التشغيل بمعدلات استخدام عالية أيضاً.

ويُظهر تحليل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن تكاليف الطاقة الموثوقة قد انخفضت بسرعة، مدفوعة بانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة في البطاريات.

فمنذ عام 2010، انخفضت التكاليف الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 87% وبنسبة 55% لطاقة الرياح البرية. وانخفضت تكاليف تخزين الطاقة في البطاريات بشكل أكثر حدّة، حيث انخفضت بنسبة 93%.

كما أن الجداول الزمنية لبناء المحطات آخذة في التقلص، حيث تُنجز المشاريع عادةً في غضون عام إلى عامين من الحصول على التراخيص والربط بالشبكة، وهو أسرع بكثير من البدائل الجديدة التي تعمل بالغاز في معظم الأسواق.

ومن المتوقع أن يؤدي التطور التكنولوجي المستمر، والتوسّع في التصنيع، وتكامل سلال الإمداد إلى خفض أكبر في التكاليف عبر التقنيات الثلاث جميعها.. ومع انخفاض التكاليف بشكل متزامن في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات، أصبح أثرها المشترك على الأنظمة الهجينة ملموساً بالفعل.

ويُظهر تحليل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لتكوينات الطاقة الشمسية والبطاريات في العديد من البلدان أن تكاليف الطاقة الموثوقة قد انخفضت عن ما يزيد على 100 دولار أميركي لكل ميجاواط ساعة في عام 2020 إلى حوالي 54-82 دولاراً أميركياً لكل ميجاواط ساعة بحلول عام 2025 في المناطق ذات الإشعاع الشمسي العالي وممرات الرياح القوية.

ومن المتوقع أن تشهد التكاليف مزيداً من الانخفاض بنسبة تبلغ حوالي 30% بحلول عام 2030 وحوالي 40% بحلول عام 2035، مما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الطاقة الموثوقة إلى أقل من 50 دولاراً أميركياً للميجاواط/ساعة في المواقع الأفضل أداءً بحلول عام 2035. وعلى سبيل المثال، يوضح مجمع الظفرة في الإمارات العربية المتحدة، الذي يجمع بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة في البطاريات، ما يعنيه ذلك عملياً ممثلاً في توفير 1 جيجاوات من الكهرباء النظيفة الموثوقة بسعر يبلغ حوالي 70 دولاراً أميركياً للميجاواط/ساعة.

علاوة على ذلك، أصبحت أنظمة طاقة الرياح الموثوقة مع التخزين أكثر تنافسية بشكل متزايد، وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) لعام 2025 إلى أن تكاليف طاقة الرياح الموثوقة مع التخزين تراوحت بين حوالي 59 دولاراً أميركياً لكل ميجاواط ساعة في منغوليا الداخلية وحوالي 88-94 دولاراً أميركياً لكل ميجاواط ساعة في البرازيل وألمانيا وأستراليا، مع توقعات بانخفاض التكاليف إلى ما يقارب 49-75 دولاراً أميركياً لكل ميجاواط ساعة في هذه الأسواق بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن تنخفض التكاليف أكثر عند الدمج بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك عبر الاستفادة من قدرات التوليد المتكاملة، مما يقلل من متطلبات التخزين والتكلفة الإجمالية للنظام.

ويقدم تقرير «طاقة متجددة على مدار الساعة: اقتصاديات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموثوقة» معياراً قوياً لتقييم ومقارنة تكاليف الطاقة المتجددة المتوفرة على مدار الساعة، مع تحليل اتجاهات التكلفة، وعوامل التكلفة، والاختلافات الإقليمية في الأنظمة الهجينة، التي تجمع بين أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين، لتوفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.