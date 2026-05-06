«المركزي» و«زود» يطلقان النسخة الثانية من أسبوع المال العالمي



أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف الإمارات المركزي، بالشراكة مع المبادرة الإماراتية للاستدامة والرفاهية المالية «زود»، النسخة الثانية من أسبوع المال العالمي الذي يُعد حدثاً محورياً على أجندة التوعية المالية لدولة الإمارات، وتقام فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري.

يأتي الإطلاق في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الثقافة المالية، وترسيخ سلوك مالي مسؤول ومستدام، وبناء جيل واع اقتصادياً قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة لا سيما لدى الأطفال والشباب، بما يتوافق مع مئوية الإمارات، والأجندة الوطنية للشمول المالي، ورؤية المؤسسات المالية العالمية في تمكين المجتمعات مالياً.

يجمع الأسبوع عدداً من المؤسسات التعليمية والمؤسسات المالية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تشجيع الأجيال الناشئة على تبني الممارسات المالية السليمة وتعزيز قدراتهم على اتخاذ قرارات مالية واعية.

تحمل نسخة هذا العام شعار «حوارات المال الذكية»، الذي يعكس أهمية تعزيز ثقافة الحوار حول المواضيع المالية داخل الأسر والمدارس، ودور ذلك في بناء الوعي المالي منذ المراحل المبكرة.

يأتي تنظيم أسبوع المال العالمي 2026 في دولة الإمارات انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يقودها المصرف المركزي، ويدعم أهداف «زود» بوصفها مبادرة وطنية تُعنى بتعزيز الرفاه المالي وتشجيع السلوكيات المالية المستدامة في المجتمع، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تمكين أفراد المجتمع من التعامل بكفاءة ومسؤولية مع المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية.

ويركّز «أسبوع المال العالمي 2026» في دولة الإمارات على أربعة محاور رئيسية، تشمل تعزيز ثقافة الادخار والتخطيط المالي عبر تشجيع الأفراد على تبنّي ممارسات إعداد الميزانية واتخاذ قرارات مالية واعية، وتنمية القدرة المالية للأسر بما يسهم في تعزيز جاهزيتها المالية وتحقيق الاستقرار والرفاه المالي المستدام، وترسيخ ثقافة الحوار حول الشؤون المالية بما يدعم رفع مستويات الوعي المالي وتعزيز السلوك المالي المسؤول في المجتمع، بالإضافة إلى تمكين فئة الشباب بالمعرفة والمهارات المالية اللازمة لفهم الأدوات والخدمات المالية الرقمية واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة.

وتزداد أهمية هذه المحاور في ظل التوسع في استخدام المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، والتي تتطلب وعياً مالياً عملياً لضمان استخدامها بشكل آمن ومسؤول من قبل الأجيال القادمة.

وتأتي نسخة هذا العام في سياق إعلان عام 2026 عاماً للأسرة، بما يؤكد الدور المحوري للأسرة في ترسيخ العادات المالية السليمة، وتعزيز ثقافة التخطيط المالي، ودعم الاستقرار والرفاه المالي.

وتم تنظيم النسخة الأولى من أسبوع المال العالمي في دولة الإمارات عام 2025، في خطوة جسّدت التزامها بتعزيز الثقافة المالية وترسيخ الوعي المالي على مستوى المجتمع.

وأسهم الأسبوع من خلال تعاون فعّال بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية، في الوصول إلى أكثر من 150 مؤسسة، من بينها أكثر من 100 مدرسة في مختلف إمارات الدولة، مما أرسى قاعدة متينة للبناء على النتائج المتحققة، وتوسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها خلال المرحلة المقبلة.