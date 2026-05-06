إطلاق «أكاديمية أغذية» أول منصة وطنية لتطوير قدرات الكفاءات الإماراتية بقطاع الأغذية والمشروبات



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة أغذية، بالشراكة مع مجموعة بوهلر السويسرية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، «أكاديمية أغذية»، المنصة الأولى من نوعها لتطوير القدرات وتزويد روّاد الأعمال والمشغّلين والمتخصصين المستقبليين الإماراتيين بخبرات عالمية في مجال تصنيع الأغذية، تشمل تقنيات الطحن والخبز والتميّز التشغيلي.

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تحويل المعايير العالمية إلى ممارسات يومية، بما يسهم في تحسين الجودة والكفاءة والانضباط التشغيلي، إلى جانب دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات.

يتزامن إطلاق «أكاديمية أغذية» مع مشاركة مجموعة أغذية في فعالية «اصنع في الإمارات 2026» وتتبنى الأكاديمية نهجاً تقوده الصناعة لتطوير المهارات والكفاءات، بما يعزّز القدرات عبر سلسلة القيمة الغذائية، ويرتقي بالمعايير التشغيلية وكفاءة العمليات، ويسهم في دعم النمو المستدام للقطاع.

من جانبه قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «تعكس الأكاديمية قناعتنا الراسخة بأن مستقبل قطاع الأغذية في دولة الإمارات يُبنى على قوة كوادره البشرية لذا نعمل على توفير مسار عملي يمكّن المواهب الإماراتية من استكشاف أفضل الممارسات العالمية وتطبيقها بثقة، بما يسهم في رفع مستويات الاتساق والإنتاجية والمعايير التشغيلية في العمليات اليومية.

وأضاف العامر أنه من خلال ربط التعلّم بالتطبيق العملي وقياس النتائج، تدعم الأكاديمية أولويات الدولة طويلة الأمد في مجال الأمن الغذائي، وتسهم في بناء اقتصاد غذائي أكثر مرونة وتنافسية وقائم على الابتكار.

من جهته قال هايكو فيورينغ، رئيس شركة بوهلر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «نؤمن في بوهلر بأن مستقبل تصنيع الأغذية يرتكز على تزويد الكفاءات بالمعرفة العالمية إلى جانب الخبرات العملية المباشرة، ومن خلال شراكتنا مع مجموعة أغذية، توفّر الأكاديمية لروّاد الأعمال والمشغّلين والمتخصصين الإماراتيين وصولاً غير مسبوق إلى التقنيات المتقدمة، وممارسات الإنتاج الحديثة، والخبرات المتخصصة في القطاع.. ومن خلال الجمع بين التدريب عالمي المستوى والتطبيق العملي، نُسهم في إعداد كوادر متمرسة قادرة على دفع الابتكار والكفاءة والاستدامة في قطاع الأغذية الإماراتي».

وتُسهم «أكاديمية أغذية» أيضاً في تعزيز الشراكات الأكاديمية مع عدد من الجامعات في دولة الإمارات، من بينها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وأكاديمية أبوظبي للضيافة - لي روش، بما يتيح لها الوصول إلى خبرات رائدة على مستوى القطاع، وتقنيات متقدمة، ومنهجيات تدريب تطبيقية.

ويُمكّن البرنامج الجامعات من تطوير برامجها التعليمية، وإعداد الطلبة بشكل أفضل لمتطلبات القطاع المتغيرة، وفتح مسارات مهنية متقدمة تتماشى مع المعايير العالمية لقطاع الأغذية.

وستقدّم الأكاديمية برنامجاً منظماً يجمع بين التعلّم النظري، والتدريب التقني العملي، والانفتاح على الخبرات الدولية، وذلك من خلال مرافق مجموعة أغذية في أبوظبي ومراكز التدريب العالمية التابعة لمجموعة بوهلر في سويسرا.

ويؤكد إطلاق الأكاديمية التزام مجموعة أغذية طويل الأمد بتعزيز الأمن الغذائي وتنمية رأس المال البشري ودعم مكانة إمارة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للتصنيع الغذائي المتقدم والابتكار والتعلّم القائم على ريادة القطاع.