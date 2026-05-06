الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
اقتصاد

«لايف فارما» تُطلق شركة متخصصة بالعلاج الجيني والخلايا باستثمارات 100 مليون درهم

شعار «اصنع في الإمارات»
6 مايو 2026 15:45

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «لايف فارما» التابعة لمجموعة «في بي إس هيلث - VPS Healthcare»، والحاصلة على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، خلال مشاركتها في الدورة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، إطلاق شركة متخصصة في التقنية الحيوية تُعنى بالتطوير المتكامل للعلاجات الخلوية والجينية، باستثمار يتجاوز 100 مليون درهم.
وأكد الدكتور شمشير فاياليل، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «في بي إس هيلث»، أن المبادرة تجسّد توجّه دولة الإمارات نحو ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن تصنيع منتجات الرعاية الصحية يمثّل ركيزة محورية ضمن هذه الرؤية.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على توفير العلاج، بل يهدف إلى بناء قدرات وطنية وسيادية في أحد أكثر مجالات الطب تطوراً، عبر تطوير العلاجات الجينية محلياً لخدمة المرضى في المنطقة، بما يعزّز مكانة الدولة مصدراً للابتكار الطبي المتقدم.
وتستند المبادرة إلى ممر الرعاية الصحية بين الإمارات والهند، الذي يجمع بين رؤية مشتركة لتوسيع نطاق إتاحة العلاجات الجينية، عبر توفير حلول علاجية للمناطق التي تعاني من احتياجات طبية غير ملبّاة وارتفاع معدلات الأمراض الوراثية.
كما تجمع المبادرة بين البيئة التنظيمية المتقدمة في دولة الإمارات، والدعم الاستراتيجي، ورؤية «اصنع في الإمارات»، إلى جانب القاعدة السكانية الكبيرة في الهند، بما يسرّع تطوير العلاجات الجينية ويوسّع نطاق الاستفادة منها إقليمياً.
وستعتمد المبادرة على نموذج تصنيع استراتيجي يتيح معالجة النواقل والخلايا بكفاءة عالية من حيث التكلفة وقابلية التوسع، بدءاً من مراحل التجارب السريرية، وصولاً إلى الإنتاج التجاري للعلاجات، بما يدعم بناء سلاسل قيمة متقدمة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
وتهدف المبادرة إلى تبنِّي تقنيات علاجية متقدمة، وتفعيل شراكات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية وصناعية عالمية، مع جدول زمني مستهدف لطرح هذه العلاجات في الأسواق خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، فيما تقود شركة «إيكويجين ثيرابيوتكس» تنفيذ هذه المبادرة.

