«غرفة أم القيوين» تستعرض مبادراتها الصناعية خلال «اصنع في الإمارات 2026»



أبوظبي (الاتحاد)

تشارك غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في فعاليات النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026»، تأكيداً على التزامها بدعم تنافسية الصناعات الوطنية والارتقاء بها نحو الأسواق العالمية، وتحفيز الشركات على تبنِّي تقنيات التصنيع الحديثة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وقدّمت الغرفة عبر جناحها المتكامل، خلال المعرض، عرضاً شاملاً لأبرز مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الحيوية في الإمارة.

كما واكب الجناح مشاركة 16 شركةً ومصنعاً من أعضاء الغرفة المتخصصين في القطاع الصناعي، شاركوا بتمثيل ذاتي ليعكسوا قوة وتكامل المنظومة الصناعية في أم القيوين، ويبرزوا دور الغرفة في تمكين روّاد الأعمال من بناء مشاريع مستدامة وقادرة على المنافسة.

واستقطب جناح الغرفة اهتمام عدد من المسؤولين وكبار الزوّار، حيث زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، جناح الغرفة، واستقبله خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الغرفة، في زيارة أولت اهتماماً بمشاركة الغرفة في المعرض، حيث اطّلع معاليه خلال زيارته على حزمة الخدمات النوعية والمبادرات التي تُطلقها الغرفة لدعم الصناعة المحلية وتسهيل رحلة المستثمرين، في مشهد يجسّد الدور المتنامي لأم القيوين في تعزيز الاقتصاد الوطني، كما زار الجناح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار رجال الأعمال، مما عكس تكامل الأدوار بين الجهات المختلفة لدعم المنتج الوطني.

يُذكر أن اللقاءات المباشرة التي نظّمتها إدارة الغرفة، وفّرت قنوات تواصل فاعلة بين أصحاب المنشآت وصنّاع القرار، لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقديم الدعم المباشر للأعضاء المشاركين، بما يساعدهم على توسيع نطاق أعمالهم.

وتستمر الغرفة في استقبال الشركاء والمستثمرين طيلة أيام المعرض، بهدف تبادل الرؤى وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دفع مسيرة التنمية الصناعية في إمارة أم القيوين نحو آفاق جديدة من التنافسية والريادة.

