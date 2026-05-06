شراكة بين «إمكان» و«زيلو» لتوفير حلول تمويل ذكية للمقاولين والموردين



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة إمكان العقارية، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «زيلو»، منصة التمويل الخاصة التابعة لـ الشركة العالمية القابضة «IHC»، لتقديم حلول تمويل مدمجة للمقاولين والموردين العاملين ضمن منظومة مشاريع «إمكان»، بما يعزز كفاءة التدفقات النقدية ويدعم استدامة تنفيذ المشاريع.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر «زيلو» حلول تمويل الفواتير ودعم الضمانات المصرفية للمقاولين والموردين ضمن منظومة «إمكان»، بما يتيح أدوات السيولة اللازمة لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع، وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية، وتمكين الموردين من توسيع نطاق مشاركتهم في محفظة «إمكان» المتنامية من المشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات.

تأتي هذه الشراكة في ظل ما يشهده قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات من دورات سداد ممتدة قد تفرض ضغوطاً على رأس المال العامل لدى المقاولين ومقاولي الباطن، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسهم حلول «زيلو» للتمويل المباشر المدمجة ضمن منظومة «إمكان» في معالجة هذا التحدي عبر تمكين الموردين من الوصول إلى السيولة مقابل الفواتير المعتمدة، إلى جانب توفير الضمانات المصرفية وفق متطلبات المشاريع والالتزامات التعاقدية.

ويهدف هذا النموذج التمويلي إلى دعم شريحة أوسع من المقاولين ضمن سلسلة التوريد الخاصة بـ«إمكان»، من خلال إتاحة أدوات مالية مصممة خصيصاً لمواكبة وتيرة ومتطلبات مشاريع التطوير قيد التنفيذ، بعيداً عن الاعتماد الحصري على قوة الميزانيات العمومية أو العلاقات المصرفية التقليدية.

كما تعكس الشراكة توجهاً متنامياً لدى كبرى شركات التطوير العقاري نحو تعزيز استدامة سلاسل التوريد، عبر دمج الخدمات المالية ضمن منظومات المشتريات وتنفيذ المشاريع، بما يتيح للمطورين استقطاب شريحة أوسع من المقاولين، وتعزيز موثوقية التسليم، والحد من الاضطرابات المرتبطة بالتدفقات النقدية.

وقال المهندس سويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان العقارية»، إن نجاح «إمكان» يرتكز على شراكات قوية تقوم على التعاون والتكامل، مؤكداً أن التعاون مع «زيلو» يسهم في دعم المقاولين والموردين ضمن منظومة الشركة، بما يعزز كفاءة العمليات ويضمن مواصلة تقديم مشاريع متميزة بأعلى المعايير للعملاء.

من جانبه، قال دانوش أرجون، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «زيلو»، إن قطاع التطوير العقاري يعد من أكثر القطاعات حيوية في دولة الإمارات، ويستحق المقاولون والموردون الذين يشكلون ركيزة أساسية لهذا القطاع حلولاً تمويلية تواكب وتيرة أعمالهم، مشيراً إلى أن الشراكة مع «إمكان» تتيح تمويل الفواتير ودعم الضمانات المصرفية مباشرة ضمن منظومة المشاريع، بما يوفر السيولة للمقاولين في الوقت المناسب ويسهم في إزالة أحد أبرز التحديات التي حدّت تاريخياً من قدرتهم على النمو.

وأكد أن «زيلو» تواصل من خلال هذه الشراكة دعم القطاعات الأكثر تأثيراً في دولة الإمارات، في إطار محفظة متنامية من اتفاقيات تمويل منظومات الأعمال التي تعمل الشركة من خلالها على دمج حلولها التمويلية داخل سلاسل التوريد لدى الشركات والجهات المرتبطة بالحكومة في مختلف أنحاء الدولة.