الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«إنتراتوميكس» و«سندان» تتعاونان لتعزيز الطباعة ثلاثية الأبعاد

6 مايو 2026 18:08


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة «إنتراتوميكس» لتكنولوجيات المواد المتقدمة، التابعة لشركة مشاريع جامعة خليفة والمنبثقة عن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد مذكرة تفاهم مع شركة «سندان»، المركز الوطني للتصنيع المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وذلك لدفع عجلة التقدم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد من الجيل القادم.
وقع المذكرة فهد محمد راشد العبسي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتراتوميكس» وهيوان هوانغ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمركز «سندان» وذلك على هامش فعاليات الدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات».
يعكس التعاون التزام الشريكين بتعزيز القدرات التصنيعية في دولة الإمارات بما يسهم في دعم القيمة المحلية وتعزيز اعتماد التكنولوجيات المتقدمة ودعم تنويع القطاع الصناعي.
وقال فهد العبسي، إن هذا التعاون يعكس استراتيجية «إنتراتوميكس» المتمثلة في تقديم مواد مُهندسة تُدمج مباشرةً ضمن العمليات الصناعية الفعلية، مشيرا إلى أن الشركة تسهم، من خلال مواءمة منصّة المواد الخاصة بها مع مشغّلي التصنيع بالطباعة ثلاثية الأبعاد كشركة «سندان»، في تسريع تحويل ابتكارات المواد إلى تطبيقات تجارية.
من جانبه قال هيوان هوانغ، إن هذا التعاون يعزز دور«سندان» في ربط الابتكار التجاري بالقطاع الصناعي، من خلال العمل مع «إنتراتوميكس» على دمج إمكانيات المواد المتطورة في منصة الشركة وتوسيع نطاق الوصول إلى المواد عالية الأداء وتمكين تطبيقات أكثر قابلية للتوسع عبر منظومة التصنيع.
وستقوم «إنتراتوميكس» بتزويد مواد عالية الأداء مُصَمَّمَة للتطبيقات الصناعية، ما يدعم قدرات «سندان» المتنامية عبر خدمات التصميم والإنتاج والتصنيع المتقدم، في حين سيتم نشر أنظمة مختارة من شركة «سندان» للطباعة ثلاثية الأبعاد والقولبة بالضغط في منشأة «تو دي ووركس» التابعة لشركة «إنتراتوميكس» في أبوظبي.
ويوفر هذا التكامل بيئة عمل متكاملة تتناغم فيها المواد المتقدمة مع أنظمة التصنيع بما يسهم في تسريع عمليات التحقق وتطوير التطبيقات ونشر الحلول على المستوى الصناعي.

