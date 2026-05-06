الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي الإسلامي» يستعرض حلوله بـ«اصنع في الإمارات 2026»

«دبي الإسلامي» يستعرض حلوله بـ«اصنع في الإمارات 2026»
6 مايو 2026 18:11


دبي (الاتحاد)
يشارك «دبي الإسلامي» بصفته شريكاً مصرفياً حصرياً في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، الذي تتواصل فعالياته حتى غد بمركز أدنيك أبوظبي.
ويستعرض دبي الإسلامي، في إطار مشاركته، إمكاناته في مجال الخدمات المصرفية التجارية والتمويل الأخضر، من خلال سلسلة من اللقاءات المباشرة في جناحه في المعرض، وجلسات حوارية يقودها خبراء، إلى جانب حلول مصممة لدعم الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.
وأكد دبي الإسلامي في بيان له، أنه يعزز، من خلال مشاركته في هذه المنصة الصناعية الرائدة، دوره في دعم أجندة التحول الصناعي لدولة الإمارات، عبر تمكين الشركات من خلال حلول مالية مصممة خصيصاً ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتيسير تدفقات الاستثمار، والإسهام في تحقيق نمو مستدام للاقتصاد الحقيقي.
ويجمع معرض «اصنع في الإمارات» نخبة من المصنعين والمستثمرين وصنّاع السياسات والمبتكرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، كمنصة وطنية رائدة لتعزيز رؤوس الأموال، وبناء الشراكات، وتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
ويدعم الحدث الأولويات الصناعية للدولة ضمن مبادرة «مشروع 300 مليار» والمستهدفات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويطرح البنك باقة مخصصة لهذا الحدث تهدف إلى تسريع النمو، تتضمن معدلات تفصيلية على مجموعة مختارة من حلول التمويل والتجارة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مزايا مرتبطة بفتح الحسابات الجديدة والخدمات المصرفية الرقمية.
وأبرم دبي الإسلامي، عدداً من الشراكات الاستراتيجية والمبادرات ضمن منظومة العمل الصناعي خلال الحدث، والتي تم توثيقها عبر مراسم رسمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وتسهم هذه الشراكات في تعزيز دور البنك في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، ودعم تدفقات رؤوس الأموال، وتعزيز التنمية الصناعية في القطاعات ذات الأولوية.
وقال سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، إن النمو الصناعي يتطلب أكثر من مجرد التمويل، فهو يحتاج إلى منظومة متكاملة، وحلول ملائمة، وشريك مصرفي يدرك الاحتياجات المتغيرة للشركات في مراحل نموها المختلفة، موضحاً أن البنك يركز، من خلال منصته للخدمات المصرفية التجارية، على دعم الشركات في تلبية احتياجات رأس المال العامل، والتمويل التجاري، وخطط التوسع والاستدامة.
ولفت إلى أن المشاركة في «اصنع في الإمارات» توفر للبنك فرصة مهمة للتواصل المباشر مع الشركات والشركاء، وفهم تطلعاتهم، واستعراض مجالات الدعم التي يمكن أن يقدمها لهم، بما يدعم مسيرة نموهم بأسلوب عملي واستباقي وفعّال.
 

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدواء» تستعرض دور الشركات الناشئة والابتكار خلال «اصنع في الإمارات»
«إيدج» تمنح عقداً بقيمة 200 مليون درهم لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي
اصنع في الإمارات
بنك دبي الإسلامي
آخر الأخبار
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" قرب مضيق جبل طارق
الأخبار العالمية
أكبر حاملة طائرات أميركية تغادر الشرق الأوسط
اليوم 18:47
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
الرياضة
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
اليوم 18:45
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اقتصاد
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اليوم 18:39
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
الرياضة
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
اليوم 18:30
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
اقتصاد
«صندوق خليفة» يوقّع 4 مذكرات تفاهم خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©