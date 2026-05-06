«إيدج» تمنح عقداً بقيمة 200 مليون درهم لشركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إيدج»، من خلال شركتها المتخصصة في أنظمة الأسلحة الذكية «هالكن»، ترسية عقد على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI» في أبوظبي، والمتخصصة في تصميم وإنتاج حلول الكابلات وأنظمة التوصيلات، وذلك لتصنيع وتوريد تجميعات كابلات متقدمة. ويشمل العقد توفير أنظمة فرعية حيوية تدعم توزيع الطاقة ونقل الإشارات والتكامل بين مكونات الأنظمة ضمن بنية الأنظمة الدفاعية، ما يعكس التزام «إيدج» بدعم نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وبحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومطر علي الرميثي، المدير العام لمديرية التخطيط والمشتريات في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وقّع العقد كل من حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»، وراشد المطوع، المؤسس المشارك، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني «ECCI».

وفي هذا السياق، قال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، نواصل تحقيق السيادة في إنتاج الأنظمة التي تسهم مباشرةً في حماية دولة الإمارات. ويمثل تعاوننا الوثيق مع شركة الإمارات للكابلات خطوة مهمة نحو ضم الموردين المحليين في منظومة الدفاع المتقدمة في الإمارات، كما يفتح آفاقاً أوسع لدعم سلاسل الإمداد، وتعزيز المحتوى المحلي».

ومن جانبه، قال راشد المطوع، المؤسس المشارك، عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للكابلات والربط البيني: «نثمِّن الثقة المتواصلة التي توليها لنا مجموعة (إيدج»، ونقدر دورها الريادي في دعم رؤية دولة الإمارات نحو تطوير قطاع صناعي متقدم قائم على السيادة والتكنولوجيا. وتعكس هذه الشراكة توجهاً استراتيجياً يركّز على بناء قدرات ذات أهمية وطنية، وتعزيز تكامل الموردين المحليين، ودعم طموحات دولة الإمارات في التصنيع السيادي. وفي شركة الإمارات للكابلات، ننسجم بشكل كامل مع رؤية إيدج وقيادة دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بتعزيز القدرات المحلية، وضمان تنفيذ الأنظمة الفرعية الحيوية بأعلى مستويات الجودة والموثوقية».

وأُعلن عن العقد خلال معرض «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعكس التزام إيدج المتواصل بالاستثمار في تطوير القدرات الصناعية السيادية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر الشراكات الوطنية.