«صندوق خليفة» يوقّع 4 مذكرات تفاهم خلال «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة رائدة في قطاعات متنوعة، في إطار جهوده المستمرة لتمكين منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، بما يعزز إسهامها الفاعل في الاقتصاد الوطني.

شملت مذكرات التفاهم كلاً من الاتحاد للطيران، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وروتانا لإدارة الفنادق.

تهدف هذه المذكرات إلى وضع أطر تعاون مشترك، عبر برامج ومبادرات عملية، تركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص المشتريات وسلاسل التوريد.

وبموجب مذكرة التفاهم مع «الاتحاد للطيران»، تشارك الشركة في برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أحد برامج الصندوق الهادفة إلى ربط المشاريع الوطنية بالشركات الكبرى، من خلال طرح فرص مشتريات نوعية أمام الشركات المؤهلة، ودعم دمجها ضمن سلاسل التوريد.

وتشمل مذكرة التفاهم مع «مجمع كليات التقنية العليا»، التعاون في تمكين الشركات الناشئة عبر التوجيه وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى المختبرات ومساحات العمل المشتركة، ودعم برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، خصوصاً للمشاريع التي يقودها الطلبة.

وتؤسس مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطار تعاون مشترك يشمل دعم الشركات الناشئة عبر التوجيه والاستشارات وبناء القدرات، وتبادل المعرفة ودعم الأبحاث، والمشاركة في الفعاليات، وإتاحة الاستفادة من مرافق الجامعة المتخصصة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى برامج المسرعات وحاضنات الأعمال.

وتعزز مذكرة التفاهم مع «روتانا لإدارة الفنادق»، فرص التعاون في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى فرص التوريد والتعاقد، وتشجيع إشراك الموردين المحليين، والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وتعكس هذه المذكرات استراتيجية «صندوق خليفة» نحو ترسيخ نموذج متكامل لتمكين المشاريع الوطنية، يقوم على ربط التمويل بالمعرفة، والابتكار بالفرص المتاحة في السوق، بما يعزز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً.

ويواصل الصندوق، من خلال شراكاته وبرامجه النوعية، فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، وتمكينهم من الوصول إلى سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة في إمارة أبوظبي.