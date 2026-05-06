الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«صندوق خليفة» يوقّع 4 مذكرات تفاهم خلال «اصنع في الإمارات»

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
6 مايو 2026 18:26


أبوظبي (الاتحاد)
وقّع «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة رائدة في قطاعات متنوعة، في إطار جهوده المستمرة لتمكين منظومة ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، بما يعزز إسهامها الفاعل في الاقتصاد الوطني.
شملت مذكرات التفاهم كلاً من الاتحاد للطيران، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وروتانا لإدارة الفنادق.
تهدف هذه المذكرات إلى وضع أطر تعاون مشترك، عبر برامج ومبادرات عملية، تركز على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى فرص المشتريات وسلاسل التوريد.
وبموجب مذكرة التفاهم مع «الاتحاد للطيران»، تشارك الشركة في برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أحد برامج الصندوق الهادفة إلى ربط المشاريع الوطنية بالشركات الكبرى، من خلال طرح فرص مشتريات نوعية أمام الشركات المؤهلة، ودعم دمجها ضمن سلاسل التوريد.
وتشمل مذكرة التفاهم مع «مجمع كليات التقنية العليا»، التعاون في تمكين الشركات الناشئة عبر التوجيه وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى المختبرات ومساحات العمل المشتركة، ودعم برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، خصوصاً للمشاريع التي يقودها الطلبة.
وتؤسس مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، لإطار تعاون مشترك يشمل دعم الشركات الناشئة عبر التوجيه والاستشارات وبناء القدرات، وتبادل المعرفة ودعم الأبحاث، والمشاركة في الفعاليات، وإتاحة الاستفادة من مرافق الجامعة المتخصصة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى برامج المسرعات وحاضنات الأعمال.
وتعزز مذكرة التفاهم مع «روتانا لإدارة الفنادق»، فرص التعاون في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى فرص التوريد والتعاقد، وتشجيع إشراك الموردين المحليين، والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وتعكس هذه المذكرات استراتيجية «صندوق خليفة» نحو ترسيخ نموذج متكامل لتمكين المشاريع الوطنية، يقوم على ربط التمويل بالمعرفة، والابتكار بالفرص المتاحة في السوق، بما يعزز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع محلياً وعالمياً.
ويواصل الصندوق، من خلال شراكاته وبرامجه النوعية، فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال، وتمكينهم من الوصول إلى سلاسل القيمة، بما يسهم في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
إطلاق النسخة الثانية من مسابقة صندوق خليفة لريادة الأعمال
تعاون بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب و«صندوق خليفة» لتعزيز منظومة ريادة الأعمال
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
آخر الأخبار
«كريديبل إكس» تعلن إنجاز جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار بقيادة «مبادلة»
اقتصاد
«كريديبل إكس» تعلن إنجاز جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار بقيادة «مبادلة»
اليوم 18:59
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" قرب مضيق جبل طارق
الأخبار العالمية
أكبر حاملة طائرات أميركية تغادر الشرق الأوسط
اليوم 18:47
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
الرياضة
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
اليوم 18:45
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اقتصاد
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اليوم 18:39
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
الرياضة
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©