«كريديبل إكس» تعلن إنجاز جولة تمويلية بقيمة 15 مليون دولار بقيادة «مبادلة»

أعلنت شركة «كريديبل إكس» عن إنجاز جولة تمويلية من الفئة (A) بقيمة 15 مليون دولار، وذلك بقيادة شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وبمشاركة عدد من المستثمرين الحاليين من بينهم شركة «فيرذر فنتشرز».

وتُعدُّ «كريديبل إكس» منصة رقمية مقرّها دولة الإمارات، ومتخصِّصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الحصول على التمويلات الرأسمالية عبر منصتها الرقمية المبتكرة، وترتكز استراتيجيتها على تعزيز الشراكات المدمجة، ما يتيح لها توسيع نطاق خدماتها بكفاءة عالية، عبر شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسَّست الشركة في عام 2023، وهي تخضع لرقابة هيئة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، ونجحت خلال فترة وجيزة في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل المدمج في دولة الإمارات، حيث تتعاون مع أكثر من 70 شريكاً، وتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة متكاملة من الحلول التمويلية، بما في ذلك التمويل القائم على الإيرادات، وتمويل الذمم المدينة والدائنة.

ويأتي هذا الإنجاز في أعقاب الزخم القوي الذي تحققه «كريديبل إكس»، بما في ذلك نجاحها مؤخراً في الحصول على تسهيلات ائتمانية بقيمة 100 مليون دولار في سبتمبر 2025، ما مكَّنها من توسيع نطاق عمليات الإقراض لديها، وتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنحاء دولة الإمارات إلى مجموعة واسعة من حلول التمويل.

وسيدعم هذا الاستثمار شركة «كريديبل إكس» في تعزيز مسيرة نموها عبر أنشطتها التمويلية وغير التمويلية، مع تدعيم بنيتها التحتية لمواصلة تقديم حلول التمويل المدمج، وتوسيع سوق الإقراض وشبكة الشركاء لديها، إلى جانب تطوير قدراتها التقنية والبيانية لتقديم حلول تمويل أسرع وأكثر كفاءة.

وقال أناند ناغاراج، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كريديبل إكس»: يسرُّنا التعاون مع شركة مبادلة للاستثمار بصفتها المستثمر الرئيس في جولة التمويل من الفئة (A)، في خطوة تعكس ثقة راسخة برؤيتنا الهادفة إلى إحداث تحول نوعي في قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر حلول التمويل المدمج، وتُعدّ هذه الشركات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وسيسهم هذا الاستثمار في تسريع توسع منصتنا الرقمية، وتعزيز شبكة شراكاتنا، ودعمنا لمواصلة تقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وشفافية، مصممة لتلبية احتياجات السوق المتنامية.

من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة: يسرنا التعاون مع كريديبل إكس من خلال صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تقوم به الشركة من دور محوري في توسيع نطاق الوصول إلى الحلول التمويلية، بما ينسجم مع أهدافنا في تحفيز الابتكار، ودعم القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

وقال فيصل الحمادي، الشريك الإداري لشركة «فيرذر فنتشرز»: يسعدنا الترحيب بمبادلة كمستثمر رئيس في هذه الجولة، حيث نرى في ذلك تأكيداً قوياً على الفرصة التي يوفّرها التمويل المدمج في مجال ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعكس في الوقت ذاته مدى جاهزية «كريديبل إكس» للتنفيذ والتوسع على نطاق واسع، ولقد دعمنا الشركة منذ انطلاقتها، ونراها اليوم تتقدّم لتصبح لاعباً محورياً في بناء منظومة الائتمان في المنطقة.