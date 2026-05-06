الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

شراكة بين «إيدج» و«Nicomatic» لتوريد تكنولوجيا الموصلات محلياً

6 مايو 2026 19:54

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة إيدج عن توقيع خطاب نوايا مع شركة «Nicomatic» ضمن معرض «اصنع في الإمارات 2026»، لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركز على توطين تكنولوجيا الموصلات المتقدمة داخل الإمارات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، حيث وقع الاتفاقية كل من جوليان نيكولين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Nicomatic»، وأحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تمكين الإنتاج والتوريد المحلي للموصلات عالية الأداء، بما يضمن نقل الإشارات والطاقة بكفاءة وموثوقية عبر الأنظمة الدفاعية المتقدمة.
كما تدعم هذه الشراكة، من خلال ترسيخ القدرات المتخصصة داخل دولة الإمارات، تطوير منظومة صناعية متكاملة ومرنة، وتسريع جهود توطين الأنظمة الفرعية الحيوية.



