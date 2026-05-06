الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«روكس» تعلن اتفاقية مع «كيزاد» لبناء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي

«روكس» تعلن اتفاقية مع «كيزاد»
6 مايو 2026 20:23

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
«اكتفاء» تستعرض منظومتها الغذائية في«اصنع في الإمارات 2026»


أعلنت شركة روكس، خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، إبرام اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كيزاد «مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي» لإنشاء أول مركز للتصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك دعماً لطموحات دولة الإمارات في التحول إلى مركز عالمي للتصنيع الذكي والتصدير.
وستعمل «روكس» على تطوير مشروع مرجعي رائد لتصنيع السيارات الذكية الراقية في منطقة الشرق الأوسط؛ وذلك بالاستفادة من البنية التحتية الصناعية عالمية المستوى وشبكة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط التي توفرها «مجموعة كيزاد».
ووفقاً للخطة المقررة، من المتوقع أن يبدأ مركز التصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي عملياته التشغيلية في النصف الثاني من عام 2026، مستهدفاً سعة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف مركبة بحلول عام 2030، مع إمكانية الإسهام بنسبة تصل إلى 10% في مبادرة «مشروع 300 مليار» الإماراتية.
وبمجرد دخوله مرحلة التشغيل، سيدعم المركز عمليات إنتاج وتصدير المركبات عبر منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، وذلك من خلال قدرات تصنيع ذكية وقابلة للتطوير.
وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس: من خلال اتفاقيتنا مع مجموعة كيزاد بصدد جلب قدرات التصنيع المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى أبوظبي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة مركز تصدير وتصنيع متصلاً عالمياً، ما يدعم سلسلة توريد أوسع نطاقاً حول بصمتنا التصنيعية وتوسعنا الإقليمي.
وأضاف: نعمل على صياغة منظومة صناعية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، تتطور جنباً إلى جنب مع طموحات التنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات.
من جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، مجموعة موانئ أبوظبي، إن اتفاقيتنا مع «روكس» تعكس الدور المستمر لمجموعة «كيزاد» في تمكين النمو الصناعي من خلال جذب الاستثمارات عالية الجودة إلى أبوظبي، وفي ظل تطور سلاسل التوريد العالمية، توفر «كيزاد» للشركات البنية التحتية والربط والبيئة التنظيمية اللازمة للتوسع بكفاءة والمنافسة على المستوى الدولي.
ويُعد مركز التصنيع المتقدم المعتمد على الذكاء الاصطناعي محطة رئيسة أخرى في مسيرة التنمية طويلة الأمد لشركة «روكس» في دولة الإمارات، وذلك في أعقاب تأسيس مقرها العالمي في أبوظبي ومركزها الإقليمي لقطع الغيار في دبي.
وانطلاقاً من الموقع الاستراتيجي للمقر الرئيسي، مروراً بالبنية التحتية لخدمات ما بعد البيع، وصولاً إلى قدرات التصنيع الذكية؛ تعمل «روكس» على بناء منظومة صناعية متكاملة تتخذ من أبوظبي ركيزة لها، لتربط كامل سلسلة القيمة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزز التنافسية العالمية لشعار «صُنع في الإمارات».

كيزاد
اصنع في الإمارات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
اليوم 19:55
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
اليوم 20:29
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اقتصاد
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اليوم 20:29
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اقتصاد
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اليوم 20:28
الوحدة
الرياضة
الوصل ينفرد بالمركز الثالث بـ «القاضية»
اليوم 20:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©