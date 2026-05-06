«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة



أبوظبي (الاتحاد) كشف براين بيان، المدير العام لشركة «روكس موتور» عن إنشاء مركز تصنيع متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي بطاقة إنتاجية تتجاوز 300 ألف مركبة سنوياً بحلول 2030، لخدمة الأسواق العالمية انطلاقاً من الإمارة.

وقال في حوار مع «الاتحاد» على هامش مشاركة الشركة في منصة «اصنع في الإمارات»، «وضعنا خطة تمتد حتى عام 2030 نهدف من خلالها إلى بناء منظومة متكاملة لسلسلة القيمة في أبوظبي، والوصول إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 300.000 مركبة سنوياً انطلاقاً من الإمارة». وأكد بيانن: «تتمثّل الخطوة الأولى في إنشاء مركز تصنيع متقدم قائم على الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيُظهر هذا المركز كيفية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع». وقال: «هدفنا هو العمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات وشركائنا المحليين لبناء منظومة صناعية متكاملة، وخلال السنوات الخمس المقبلة، سيكون لدينا المزيد من الطرازات وإدخال تقنيات متقدمة، وتوسيع شبكة الشراكات».

ولفت بيان: «منذ مايو العام الماضي وخلال المشاركة الأولى لنا في فعالية (اصنع في الإمارات) اطّلعنا على (مشروع 300 مليار) لأبوظبي، ولاحظنا وجود توافق قوي بين رؤية أبوظبي الصناعية ورؤية «روكس»، حيث نحن لا ننظر إلى أبوظبي كسوق فقط بل نراها موطناً وقاعدة استراتيجية لعملياتنا العالمية». وتفصيلاً حول الشركة، قال بيان: «إن (روكس) هي شركة تكنولوجية عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وتتمثّل رؤيتنا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالي التصميم والتصنيع، ونسعى إلى تقديم منتجات استثنائية للأفراد الذين يمتلكون روح استكشاف العالَم والمغامرة». وفيما يتعلق بمنتجات الشركة، قال بيان: «يتمثّل منتجنا الرئيسي في سيارة SUV المتعددة الاستخدامات والفاخرة، وفي المستقبل نرى في هذه السيارة منصّة لتقديم المزيد من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطاقة الجديدة، وأنظمة القيادة على مختلف التضاريس».

وأضاف بيان: «أما على مستوى المنتج، فنعتقد أنه المنتج الوحيد في السوق الذي يجمع بين العديد من المزايا في سيارة واحدة، فمن حيث التصميم، تتمتع السيارة بمظهر قوي وصندوقي وفي الوقت نفسه طابع راقٍ ومميز». وقال: «في فئة (Royal Edition)، نرى تأثيراً واضحاً للثقافة المحلية في تصميم السيارة من ناحية الألوان أو المواد أو التفاصيل الداخلية، واستلهم فريق التصميم الكثير من ثقافة الإمارات، لا سيما من حضارة أبوظبي وثقافتها». وعلى صعيد الأداء، أشار بيان «توفّر السيارة قدرات عالية على مختلف التضاريس، وتتميز السيارة بأداء متميز، سواء على الطرق الوعرة أو داخل المدن وهو ما يصعب تحقيقه في العديد من المركبات، ويعود ذلك إلى نظام الهيكل المتطور، إضافة إلى اعتمادنا على تقنية REEV، وهي نظام هجين متقدم يُتيح تجربة قيادة مشابهة للسيارات الكهربائية بالكامل، مع إمكانية التزوّد بالطاقة عبر الكهرباء والوقود».

وأكد: «نجمع بين الفخامة، والراحة، والذكاء، والقدرة على التعامل مع مختلف التضاريس في سيارة واحدة». وقال: «ينعكس ذلك في النمو السريع الذي حققته (روكس) في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات، حيث تمكّنا خلال أقل من عامين من بيع أكثر من 5 آلاف سيارة في الإمارات، وأكثر من 20 ألف سيارة على مستوى المنطقة». وتُعدّ «روكس» علامةً تجارية عالمية تنتمي إلى دولة الإمارات، وتتماشى استراتيجية «روكس» طويلة الأمد بشكل وثيق مع أولويات الدولة في التنمية الصناعية والوطنية، وتعمل «روكس» على بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، وسلاسل الإمداد، والمواد المتقدمة، وتنمية الكفاءات، بما يربط القدرات عبر كامل سلسلة القيمة، وتبني الشركة حضورها برؤية طويلة الأمد، وليس كجهة استثمارية قصيرة المدى.

وأنشأت «روكس» مقرها العالمي في أبوظبي، حيث أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار في نوفمبر الماضي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «روكس موتور»، لتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، بما يدعم الطموحات التوسعية للشركة على مستوى المنطقة، ويرسِّخ التعاون المشترك في قطاع السيارات المتطورة في الإمارة، وبدعم من مكتب أبوظبي للاستثمار، يُشكّل المقر الإقليمي لشركة «روكس موتور» مركزاً رئيسياً لعملياتها في المنطقة، حيث يتولى مهام تنسيق أنشطة المبيعات وخدمات ما بعد البيع والمشاريع المستقبلية للإسهام في سلاسل الإمداد والصناعة، إضافة إلى دوره في دعم جهود تنويع اقتصاد إمارة أبوظبي، وتطوير قطاع السيارات.

وتخطط الشركة لتوسيع نطاق أنشطتها في البحث والتطوير في إمارة أبوظبي، لتشمل مجالات رئيسية، منها دمج اللغة العربية في نظام القيادة الذكية بالاستفادة من نماذج اللغات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وبيئة البرمجيات المتقدمة في الإمارة، إلى جانب تطبيق التقنيات ذاتية القيادة، ما يجعلها ضمن أوائل الشركات المصنِّعة للسيارات في المنطقة التي تقدم مثل هذه الخصائص المميّزة وتتماشى أهداف «روكس» بشكل وثيق مع المبادرات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك «مشروع 300 مليار»، و«الحياد المناخي 2050»، وتوجّه الدولة نحو التصنيع المتقدم المدعوم بالذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية، تواصل (روكس) الاستثمار والتوسع في دولة الإمارات، بالتعاون الوثيق مع شركاء محليين رائدين، لبناء منظومة صناعية متكاملة تشمل الذكاء الاصطناعي، والمواد المتقدمة، والتصنيع، والتنقل، وتنمية المواهب.

ومنذ افتتاح أول صالة عرض لـ«روكس» في دولة الإمارات بتاريخ 22 سبتمبر 2024، وشهد الحضور العالمي للعلامة توسعاً سريعاً، حيث ضمت أكثر من 100 صالة عرض في ما يقارب 40 دولة، تشمل الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا، و أكثر من 50 مركز خدمة في 34 دولة مدعومة بفريق متخصص يضم 8 خبراء خدمة عالميين، يقدمون الدعم الفني الميداني في الموقع.

*إعلان*