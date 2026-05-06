«المناطق الحرة بعجمان» تعزز دعم الشركات المرخصة خلال «اصنع في الإمارات»



عجمان (الاتحاد)

عززت هيئة المناطق الحرة بعجمان شراكاتها الداعمة لمجتمع الأعمال لديها، من خلال توقيع مذكرتي تفاهم خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف توفير حلول رقمية واتصالية وتجارية ومصرفية تسهم في دعم نمو الشركات المرخصة ورفع كفاءتها وجاهزيتها للمستقبل.

وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار التزام الهيئة ببناء منظومة أعمال متكاملة، لا تقتصر على دعم الشركات عند مرحلة التأسيس والترخيص، بل تمتد إلى مساندتها خلال رحلة النمو، عبر تسهيل وصولها إلى حلول نوعية تعزز قدرتها على المنافسة في اقتصاد رقمي متسارع.

ووقعت هيئة المناطق الحرة بعجمان مذكرة تفاهم مع شركة «اتصالات من e&»، لتوفير حلول رقمية واتصالية وتجارية مبتكرة، مصممة لدعم الشركات المرخصة لدى الهيئة، وتمكينها من تحسين كفاءتها التشغيلية، ورفع مستوى الاتصال، وتحقيق نمو مستدام.

وتم توقيع المذكرة من قبل مصبح المسافري، مدير إدارة تجربة المتعاملين وتقديم الخدمة في هيئة المناطق الحرة بعجمان، وسعود إبراهيم كارموستاجي، نائب رئيس المبيعات الحكومية في «اتصالات من e&».

وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك بتمكين الشركات بما يتجاوز مرحلة الترخيص، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية والأدوات والدعم اللازم للمنافسة والنمو والازدهار.

وفي السياق ذاته، وقعت هيئة المناطق الحرة بعجمان مذكرة تفاهم مع بنك الفجيرة الوطني، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، لتأسيس شراكة تدعم نمو الأعمال وتسهل وصول الشركات المرخصة لدى الهيئة إلى الخدمات المصرفية والمالية.

وبموجب هذه المذكرة، ستتمكن الشركات المرخصة لدى AFZ وAMC من الوصول بشكل أفضل إلى الحلول المصرفية والمالية التي يقدمها بنك الفجيرة الوطني، بما يساعدها على بدء المحادثات المناسبة، واستكشاف الخدمات الملائمة، والمضي بثقة أكبر.

وتؤكد هاتان الشراكتان توجه الهيئة نحو ترسيخ منظومة أعمال جاهزة للمستقبل، تدعم طموحات رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والشركات النامية بفرص رقمية ومالية مناسبة، تسهم في تعزيز نمو مجتمع الأعمال لديها واستدامته