151 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

سجل بنك الشارقة أرباحاً صافية بلغت 151 مليون درهم للربع الأول من العام الجاري محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بـ 116 مليون درهم في عام 2025، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 28% ليصل إلى 166 مليون درهم وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.

وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 26% ليبلغ نحو 241 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 49% ليصل إلى 215 مليون درهم، وارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 410 نقاط أساس ليبلغ 17.9%، وفي المقابل ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 30% مما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.

وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 55 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 13%، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 35 مليار درهم بنسبة 14%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 36 مليار درهم بنسبة 16% مقارنة بديسمبر 2025.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة، إن البنك وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حقق أداءً مالياً متميزاً خلال الربع الأول من عام 2026 بما يعكس قوة الزخم في أنشطته واستمرار التوسع في الميزانية العمومية والانضباط في تنفيذ استراتيجيته، مشيراً إلى أن عمليات البنك لم تتأثر بشكل جوهري رغم استمرار التطورات الإقليمية وما تفرضه من تحديات، الأمر الذي يعكس جودة وتنوع أعماله، وقوة الأسس المالية.

وأضاف: ندرك في المرحلة المقبلة أن بعض العملاء والقطاعات قد يواجهون ضغوطاً على المدى القصير، ومع ذلك نبقى واثقين في آفاق الاقتصاد الإماراتي، ونؤكد التزامنا بدعم عملائنا خلال هذه التحديات وتمكين طموحاتهم على المدى الطويل ومواصلة دورنا الفاعل في دعم النمو المستدام والتنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد خديري الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: بدأنا عام 2026 بأداء قوي مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي تحقق على مدى العامين الماضيين، حيث واصل البنك تحقيق نمو ملحوظ في الربحية إلى جانب التوسع المستمر في الميزانية العمومية وتحقيق تحسن ملموس عبر مختلف مؤشرات الأداء الرئيسة.

وأضاف: على الرغم من تزايد تقلبات الأسواق نتيجة التطورات الجيوسياسية الإقليمية فقد حافظت عمليات البنك وأداؤه المالي على مستويات عالية من الاستقرار بما يعكس كفاءة وفعالية إطار إدارة المخاطر الاستباقي لدينا ومتانة محفظتنا المتنوعة والتي تواصل دعم تحقيق نتائج متسقة ومستدامة.