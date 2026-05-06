8.2 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» بالربع الأول من 2026 بنمو 98.5%

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الشركة العالمية القابضة تسجيل نمو مضاعف في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026، بلغت نسبته %98.5، لتصل إلى 8.2 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع عوائد الاستثمارات ومكاسب القيمة العادلة، فيما بلغت قيمة الإيرادات 31.4 مليار درهم بنمو نسبته %33.2 على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة نمت ربحية السهم بنسبة 246.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.32 درهم، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 445.3 مليار درهم بتاريخ 31 مارس 2026، مقارنة مع 428.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.1 مليار درهم، فيما حافظ النقد والأرصدة المصرفية على مستويات قوية بلغت 74.7 مليار درهم، بما يدعم استمرار النشاط الاستثماري للمجموعة.

وجاء نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2026 مدعوماً بالمساهمات القوية من قطاعات الأعمال الرئيسية كافة، والتي كان من أبرزها قطاع العقارات والبناء الذي حقق إيرادات بقيمة 10.8 مليار درهم، وقطاع الإنشاءات البحرية وأعمال التجريف، بإيرادات بلغت 6.9 مليار درهم، وقطاع الطاقة والتعدين الذي حقّق القطاع بقيمة 5.4 مليار درهم، وقطاع الضيافة والترفيه بإيرادات وصلت إلى 2.7 مليار درهم، وقطاع الأغذية بإيرادات بلغت 1.6 مليار درهم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «شكّل الربع الأول بداية قوية لعام 2026، ما يعكس استمرار تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع المنصات عالية الأداء، وتحسين آليات توظيف رأس المال عبر محفظتنا الاستثمارية. ويؤكد أداؤنا المتميز قوة نموذجنا المتنوع، مع تحقيق نمو واسع النطاق، وتوسّع في الهوامش، وارتفاع ملحوظ في الربحية، بينما نواصل إعادة توجيه رأس المال نحو الفرص الاستثمارية المدروسة والواعدة، وتوسيع حضورنا العالمي، وتحويل منصاتنا إلى شركات رائدة قادرة على المنافسة عالمياً. وبفضل نهجنا المنضبط ومستويات السيولة المرتفعة، تحافظ الشركة على موقع قوي يؤهلها للحفاظ على هذا الزخم، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين».



عمليات الاستحواذ

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، جاء نمو «العالمية القابضة» خلال الربع الأول من عام 2026 مدعوماً بسلسلة من عمليات الاستحواذ، وتوسع المنصات، والصفقات المهمة، أبرزها تعاون استراتيجي مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، حيث أبرمت الشركة العالمية القابضة تعاوناً استراتيجياً مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية؛ بهدف دعم تدفقات أوسع لرأس المال على مستوى العالم، وتعزيز الاستثمارات في الأسواق الناشئة، إلى جانب الموافقة على العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC»، حيث حصلت الشركة العالمية القابضة وشركة سيريوس إنترناشيونال هولدينغ وبنك أبوظبي الأول على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC». وشملت كذلك استثماراً استراتيجياً في «سمان كابيتال» الهندية، حيث استكملت الشركة العالمية القابضة الاستحواذ على حصة 26.7% في شركة «سمان كابيتال» مقابل 600 مليون دولار.