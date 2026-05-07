مؤشر "نيكي" الياباني يتجاوز 62 ألف نقطة للمرة الأولى

قفز المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم مع استئناف التداول بالأسواق المالية بعد العطلات، وذلك بدعم من التفاؤل إزاء الأرباح ​القوية لقطاع التكنولوجيا .

وارتفع المؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 4.19 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ‌عند ⁠62009.59 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 2.12 بالمئة إلى 3807.84 نقطة.

وزادت ⁠السندات الحكومية اليابانية ​بعد عطلة دامت ⁠ثلاثة أيام، ارتفع خلالها الين وسط تكهنات ⁠بتدخل السلطات لدعم العملة.

وبلغ سعر صرف ⁠الين 156.33 مقابل الدولار، مستقرا نسبيا بعد يوم من وصوله إلى أعلى ⁠مستوى له ​في عشرة أسابيع ⁠عند 155، مما أثار تكهنات بتدخل رسمي جديد.