مؤشر "نيكي" الياباني يتجاوز 62 ألف نقطة للمرة الأولى

قفز المؤشر نيكي الياباني إلى مستوى قياسي اليوم مع استئناف التداول بالأسواق المالية بعد العطلات، وذلك بدعم من التفاؤل إزاء الأرباح القوية لقطاع التكنولوجيا .
وارتفع المؤشر نيكي 225 القياسي بنسبة 4.19 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 62009.59 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.12 بالمئة إلى 3807.84 نقطة.
وزادت السندات الحكومية اليابانية بعد عطلة دامت ثلاثة أيام، ارتفع خلالها الين وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعم العملة.
وبلغ سعر صرف الين 156.33 مقابل الدولار، مستقرا نسبيا بعد يوم من وصوله إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع عند 155، مما أثار تكهنات بتدخل رسمي جديد.