«لولو» توقّع مذكرة تفاهم مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات خلال «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد) وقّعت مجموعة لولو مذكرة تفاهم مع مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف تعزيز حضور منتجات الأغذية المصنّعة في الإمارات، وتسهيل وصولها إلى الأسواق العالمية.

قام توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، كل من صالح عبد الله لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وسليم إم إيه، مدير العمليات العالمية في اللولو.

وبموجب هذا التعاون، ستدعم لولو أهداف قطاع الأغذية في دولة الإمارات من خلال الترويج للمنتجات الغذائية المحلية عبر شبكة متاجرها وأسواقها الدولية، مع تعزيز تكامل سلسلة التوريد، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والاستدامة في هذا القطاع.

وأعلنت مجموعة لولو عن إطلاق المرحلة الثانية من توسعة مصنع الطيب لتصنيع الأغذية في أبوظبي، مما يعزّز قدرات الإنتاج الغذائي المحلي، وذلك بعد أن تم الأسبوع تدشين أول شحنة تصدير من المنتجات الغذائية الإماراتية من المصنع إلى البحرين، مما يُشير إلى التوسع العالمي المتزايد لمنتجات «صُنع في الإمارات».

وقال يوسف علي موسليام: «بصفتنا شركة تجزئة إماراتية محلية، نفخر بانضمامنا إلى مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، وبمساهمتنا الفعّالة في رؤية الدولة لبناء منظومة غذائية مرنة ومستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً. وسوف تُمكّننا هذه الشراكة من تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق، ودعم المنتجين المحليين، والترويج لمنتجات «اصنع في الإمارات» في الأسواق الإقليمية والدولية».

وبفضل حضورها القوي في قطاع التجزئة، وقدراتها الإنتاجية المحلية المتنامية، وشبكة التوريد العالمية، تواصل لولو لعب دور محوري في ربط المنتجين المحليين بالمستهلكين في جميع أنحاء العالم، مما يعزّز التزامها بأهداف الدولة طويلة الأجل في تنويع الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي.