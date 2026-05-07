الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«أدنوك» تمكّن أكثر من 96 شركة صناعية ضمن برنامج «فرص الشراء».. و60% منها تُصدر عالمياً

«أدنوك» تمكّن أكثر من 96 شركة صناعية ضمن برنامج «فرص الشراء».. و60% منها تُصدر عالمياً
7 مايو 2026 15:36

أكد المهندس سالم بافرج نائب رئيس القيمة المحلية المضافة والتنمية الصناعية في «أدنوك» أن الشركة تواصل ترسيخ دورها محركاً رئيسياً لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مستفيدة من حجم عملياتها ومشترياتها واستثماراتها لتحويل الطلب إلى فرص صناعية ملموسة تُنفذ داخل الدولة. وقال المهندس سالم بافرج في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» إن «أدنوك» تعمل على تحويل الطلب إلى قدرات صناعية فعلية داخل الدولة عبر استهداف ترسية مشاريع تتجاوز قيمتها 200 مليار درهم خلال الفترة من 2026 إلى 2028 مع ترسيخ أولوية المنتج الوطني ضمن هذه المشاريع. وأضاف أن «أدنوك» حققت أثراً ملموساً على أرض الواقع حيث تم تمكين أكثر من 96 شركة صناعية ضمن برنامج «فرص الشراء» فيما تُصدر أكثر من 60% من هذه الشركات إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أسهمت أيضاً في توفير أكثر من 23 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج «نافس». وأوضح أن «أدنوك» تواصل من خلال «اصنع في الإمارات» تعزيز مرونة القطاع الصناعي عبر تطوير آليات إرساء العقود وتطبيق متطلبات التوريد المحلي وتحفيز المصنعين إلى جانب تقديم التزامات طلب طويلة الأمد للمنتجات الاستراتيجية. وأشار إلى أن الاتفاقيات التي يتم توقيعها ضمن برنامج تعزيز المحتوى الوطني تمثل التزامات كبيرة بمليارات الدراهم عبر قطاعات متعددة بما يسهم في تعزيز أمن سلاسل التوريد على المدى الطويل. ولفت إلى الإقبال الواسع والتفاعل الكبير الذي شهدته النسخة الأكبر من منصة «اصنع في الإمارات» بما يعكس الاهتمام المتزايد بالفرص، التي يوفّرها القطاع الصناعي الوطني وإمكانات النمو التي يتمتع بها. وأكد أن أدنوك تواصل العمل مع مختلف الشركاء والمستثمرين لدعم نمو الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة والاستثمارات الصناعية.

أخبار ذات صلة
الإمارات: قرصنة «الحرس الثوري الإيراني» تهدد المنطقة وشعوبها
«أدنوك للحفر» تستكمل الاستحواذ على «إم بي بي إس»
المصدر: وام
أدنوك
أدنوك للتوزيع
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©