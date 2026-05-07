«أبوظبي للترفيه» و«9 ياردز كومينيكشنز» توحدان جهودهما لدعم الفعاليات والمبادرات الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي للترفيه، التابعة لشركة «سيلوشنز+» إحدى شركات مبادلة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «9 ياردز كومينيكشنز» المتخصصة في خدمات التسويق والتواصل المتكاملة والتابعة لمجموعة «NG9» القابضة، وذلك خلال مشاركتهما في معرض «اصنع في الإمارات 2026»، بهدف تعزيز قدرات تنظيم الفعاليات وتقديم حلول تواصل متكاملة تدعم المبادرات الوطنية ومشاريع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتم توقيع الاتفاقية في جناح مبادلة بالمعرض، بحضور علي اليافعي الرئيس التنفيذي للعمليات في سوليوشنز+، وعلاء العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة NG9 القابضة، حيث وقعها عبدالله عيسى القائم بأعمال رئيس شركة أبوظبي للترفيه، وحسام الملحم الرئيس التنفيذي لمجموعة 9 ياردز القابضة.

وترسخ الاتفاقية إطاراً تعاونياً مشتركاً لتصميم وتنفيذ الفعاليات والحملات الاتصالية المتكاملة على مستوى الإمارات، بما ينسجم مع توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والاستثمار، ودعم مستهدفات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والاقتصاد القائم على المعرفة.

وتجمع الشراكة بين القدرات التشغيلية والخدمية المتكاملة لشركة أبوظبي للترفيه، والخبرة المتخصصة التي تمتلكها شركة 9 ياردز كومينيكشنز في مجالات الاتصال الاستراتيجي والتطوير الإبداعي وتنظيم الفعاليات وتجارب التفاعل المباشر، لتوفير منصة متكاملة تقدم حلولاً متعددة الخدمات تسهم في تعزيز حضور وتأثير المبادرات الوطنية ومشاريع الأعمال بمختلف القطاعات.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة المنصات والمبادرات الوطنية الرائدة المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، بما يشمل الإسهام في ترسيخ مكانة الدولة قوة عالمية مؤثرة في قطاع الاتصالات والتواصل الاستراتيجي.

وقال علي اليافعي إن هذه الشراكة تعكس التزام شركة أبوظبي للترفيه بتمكين المنصات المؤثرة الداعمة للأولويات الوطنية والتقدم الاقتصادي، مؤكداً أن توحيد الجهود مع شركة 9 ياردز كومينيكشنز يعزز القدرة على تقديم حلول متكاملة وقابلة للتوسع تدعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً وترسخ مكانتها وجهة رائدة للأعمال والابتكار.

من جانبه، قال حسام الملحم إن هذا التعاون يمثل توافقاً استراتيجياً يواكب الأجندة الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشراكة تستهدف ابتكار تجارب نوعية عالية القيمة تدعم المبادرات الوطنية الكبرى، وتعزز نمو القطاعات المختلفة، وتحقق تفاعلاً مؤثراً على المستويين الإقليمي والعالمي.

ومن المنتظر أن تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة للتعاون والابتكار والتوسع الدولي، بما يعزز دور المؤسستين في دعم مسيرة التحول الاقتصادي للدولة، والمساهمة في صياغة مستقبل الفعاليات والتجارب التفاعلية والاتصالات الاستراتيجية في دولة الإمارات.