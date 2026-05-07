«الإمارات للدواء» تجمع بين الابتكار الصناعي والتمكين الإنساني في «اصنع في الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

شكّلت مشاركة مؤسسة الإمارات للدواء في معرض «اصنع في الإمارات 2026» منصة لإبراز دور المنتجات المرتبطة بالقطاع الزراعي في دعم الأمن الغذائي وتحسين سلاسل الإمداد، في إطار رؤية تربط بين التنظيم والتصنيع والابتكار.

وتعكس المشاركة دور المؤسسة في تنظيم وتمكين هذه المنتجات، عبر أطر رقابية تضمن جودتها وترفع كفاءتها.

واستعرضت منصة المؤسسة نماذج من الشركات العاملة في هذا المجال، من بينها شركة «يو تيرا ميدل إيست -uTerra Middle East Agro Industries»، التي تقدم حلولاً مبتكرة في الزراعة المستدامة، عبر تطوير أسمدة حيوية عضوية تسهم في تحسين خصوبة التربة وجودة المحاصيل، ضمن توجه يعتمد ممارسات زراعية مستدامة تراعي الجوانب البيئية وترفع كفاءة الإنتاج.

وعرضت شركة «غلف بيرليت - Gulf Perlite» منتجات تسهم في تحسين خصائص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، في إطار حلول متخصّصة تدعم كفاءة العمليات الزراعية، مستندة إلى خبرة صناعية في تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات قطاعات متعددة، بما يعزّز استدامة الإمداد واستمرارية الإنتاج.

وسلّطت المنصة الضوء على مبادرة «مصنع النحلة للمعينات السمعية» التابعة لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم، بوصفها نموذجاً يجمع بين التصنيع والتمكين الإنساني، ويعزّز مشاركة أصحاب الهمم في القطاعين الصناعي والإنتاجي، حيث بدأ المصنع بتطوير نوعين من السماعات الطبية بقدرات 32 و60 قناة، ضمن توجه يهدف إلى توفير حلول سمعية للحالات الأكثر احتياجاً في المناطق الفقيرة حول العالم، انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في دعم المبادرات الإنسانية وتعزيز جودة الحياة.

وعقدت الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، لقاءات مع عدد من الجهات الدولية المتخصّصة في الصناعات الدوائية والتقنيات الطبية، شملت شركة «إم بي إس - MBS»، وهيئة الأجهزة الطبية الماليزية «MDA»، فيما بحثت اللقاءات فرص التعاون في تطوير الصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز الابتكار والبحث والتطوير، وتبادل الخبرات بما يدعم استدامة القطاع الصحي والأمن الدوائي في الدولة.

ووقعت الكعبي مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث مثل المجلس في التوقيع المهندس فهد غريب الشامسي، أمين عام المجلس بالإنابة، وذلك بهدف تعزيز تكامل منظومة الجودة في قطاع المنتجات الطبية، من خلال تطبيق معايير وأنظمة الجودة، وتطوير قدرات فحص وتحليل المنتجات الطبية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، وتعزيز البنية التحتية للمطابقة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات الدوائية المتداولة ودعم الأمن الدوائي وتنمية قطاع الصناعات الدوائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استقبل جناح المؤسسة عدداً من كبار المسؤولين والشخصيات والوفود الرسمية، الذين اطلعوا على النماذج المعروضة، وأشادوا بدور المؤسسة في دعم هذا القطاع الحيوي.