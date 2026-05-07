«أبوظبي للزراعة» تستعرض منظومة «من المزرعة إلى المصنع» في «اصنع في الإمارات»

أبوظبي(الاتحاد)

تستعرض هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ضمن مشاركتها في «اصنع في الإمارات 2026» منظومة «من المزرعة إلى المصنع» تحت شعار «من المزرعة إلى المصنع... أبوظبي تصنع القيمة الغذائية» وذلك بهدف، تعزيز سلاسل القيمة الغذائية والصناعات التحويلية في إمارة أبوظبي.

وتمثل المنظومة خطوة استراتيجية لترسيخ دور الصناعات الغذائية كركيزة للتنمية الزراعية المستدامة، من خلال ربط الإنتاج المحلي بعمليات التصنيع الغذائي، ورفع الكفاءة الاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي.

وتستند رؤية الهيئة إلى قاعدة إنتاجية ضخمة تضم أكثر من 25 ألف مزرعة و23 ألف عزبة تُعد المورد الأساسي للمواد الخام للصناعات الغذائية في الإمارة، وقد حقق قطاع إنتاج المحاصيل الحقلية قيمة إنتاجية بلغت 291 مليون درهم في عام 2023، بينما وصلت القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع الأغذية إلى 13.3 مليار درهم، لترتفع حصة أبوظبي إلى 36% من إجمالي تصنيع الأغذية في الدولة.

وعلى صعيد ريادة الأعمال، كشفت الهيئة عن نمو متسارع في تسجيل المنشآت الغذائية الجديدة بنسبة 42.2% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، ليصل عدد المنشآت النشطة إلى 26,360 منشأة تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 98% منها، ولدعم هذا التوجه، أصدرت الهيئة 500 رخصة تجارية تسمح بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع وربطها مباشرة بالأسواق.

كما تتوسع الصناعات التحويلية في أبوظبي لتشمل نماذج رائدة في إنتاج الألبان والتمور ومنتجات النحل واللحوم المصنعة، إضافة إلى دعم أكثر من 400 أسرة منتجة تعمل في الصناعات الغذائية التقليدية.

وتدعم الهيئة الاقتصاد الدائري المستدام من خلال تحويل بقايا المحاصيل والمخلفات الزراعية إلى أعلاف مركبة وأسمدة عضوية وطاقة حيوية.

وتعتمد الهيئة في تطوير سلاسل القيمة الغذائية على تحويل القطاع الزراعي من إنتاج أولي إلى منظومة صناعية واقتصادية متكاملة، عبر ربط الإنتاج بالتصنيع لتحويل المزارع والعزب إلى شركاء في العملية الصناعية، وتنويع المنتجات التحويلية لتشمل دبس وعجينة ونواة التمر، والألبان والأجبان، واللحوم المجففة والمصنعة، والمنتجات النحلية، إضافة إلى تقليل الهدر والفاقد عبر استغلال الفائض في صناعات تحويلية مثل المربيات والمخللات، وتعزيز الاقتصاد الدائري بإعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج أعلاف وأسمدة وطاقة حيوية.

وتدعم الهيئة هذه المنظومة بمجموعة من الممكنات التشريعية والفنية والبشرية؛ حيث تشمل الممكنات التشريعية اعتماد 145 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في المزارع، وقيادة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي «كودكس» لتوحيد المواصفات وفق المعايير الدولية بما يسهل تصدير المنتجات المحلية.