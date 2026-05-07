شراكة بين مبادلة و«WHOOP» لتعزيز مجالات الرعاية الصحية الاستباقية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «WHOOP»، المتخصِّصة في تقنيات تحسين الأداء البشري، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تحسين الصحة الوقائية، وعلوم الأداء، ودفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية الوقائية في دولة الإمارات، مدعومة باستثمار من مبادلة بقيمة 75 مليون دولار لصالح WHOOP.

وتجسِّد هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع نطاق القدرات البحثية، ودعم تطوير منظومات رعاية صحية متقدمة ومبتكرة في أبوظبي.

جاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، لتجسِّد التزاماً مشتركاً بتطوير المنظومة الصحية في دولة الإمارات، من خلال تطوير القدرات الوطنية، ودعم الأبحاث المتقدمة، ودفع وتيرة الابتكار في التقنيات الصحية، تماشياً مع الأجندة الوطنية الرامية إلى بناء وتطوير قطاعات قائمة على المعرفة، واستقطاب أحدث الابتكارات العالمية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة جاذبة للشركات الرائدة عالمياً وتمكينها من تأسيس أعمالها الإقليمية انطلاقاً من أبوظبي، بما يُساهم في تطوير الخبرات المحلية، ودعم نمو قطاعات المستقبل مثل علوم الحياة والرعاية الصحية المتقدمة.

وتعكس هذه الشراكة التوسع المستمر في استراتيجية مبادلة لقطاع علوم الحياة والرعاية الصحية، وتوجهها الراسخ نحو إرساء نظُم صحية استباقية قائمة على البيانات.

ومن خلال دمج علوم الأداء، وتحليلات البيانات طويلة الأمد، واختبارات المؤشرات الحيوية، وتوفير حلول الصحة الرقمية محلياً، ستسهم هذه الشراكة في تعزيز سلسلة القيمة الصحية في الدولة؛ بدءاً من خدمات التشخيص وعلم الجينوم وصولاً إلى تحسين الأنماط الوقائية والسلوكيات الصحية العامة، وتعزيز مرونتها بما يعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستؤسِّس WHOOP مقراً لها في دولة الإمارات، وستعمل على توسيع نطاق خدماتها عبر «مختبرات WHOOP المتقدمة» (Advanced Labs)، وإطلاق نسختها الرقمية باللغة العربية، إضافة إلى إطلاق مبادرة «مبادلة - WHOOP للأبحاث الصحية» لإرساء أطر للتعاون المنظَّم مع مختلف المؤسسات الوطنية الرائدة، وإجراء دراسات معمَّقة في مجالات صحة القلب، وتحسين جودة النوم، والتعافي، والأداء السلوكي.

وتهدف المبادرة إلى تطوير القدرات البحثية المتقدمة، ودعم اكتشافات نوعية في علوم الأداء على مستوى الدولة، بما يرسِّخ ريادة دولة الإمارات في بحوث العمر الصحي المديد والرعاية الوقائية على الصعيد العالمي.

وسيجعل توسع «مختبرات WHOOP المتقدمة» من دولة الإمارات أول سوق عالمية خارج الولايات المتحدة تتبنى هذه التجربة المتكاملة للمؤشرات الحيوية، مما يتيح تطوير نماذج صحية وقائية قائمة على البيانات على نطاق واسع، وتعزيز قدرات التشخيص الدقيق ضمن المنظومة الصحية الوطنية.

وتسلط هذه الشراكة الضوءَ على الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات في تسريع وتيرة النمو العالمي لشركة WHOOP، حيث باتت دولة الإمارات سوقا عالية النمو لتقنيات الأداء والصحة الوقائية، مدعومة بالتحول الرقمي، وتنامي الوعي الصحي، وتحسين جودة الحياة والابتكار في القطاع الصحي.

وقال ويل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WHOOP: بدأت مسيرتنا في دولة الإمارات عام 2017 عبر شراكتنا مع إكسبو 2020 دبي، لتعزيز صحة وسلامة الكوادر العاملة على نطاق واسع، ومنذ ذلك الحين، شهدنا نمواً وتفاعلاً استثنائيين في المنطقة، وتأتي شراكتنا مع مبادلة اليوم لتعكس طموحاً مشتركاً يهدف إلى تطوير إحدى أكثر منظومات الصحة الوقائية وعلوم الأداء والأبحاث تقدماً في العالم.

وأكد علي عيد المهيري، المدير التنفيذي للأصول المتنوعة بقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، أن جذب الشركات العالمية الرائدة وتمكينها من تأسيس وتنمية أعمالها في أبوظبي يعد ركيزةً محوريةً في تطوير قطاعات المستقبل وتعزيز التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، واصفا الشراكة مع WHOOP بانها خطوة استراتيجية لمشاركة التقنيات الصحية المتقدمة، والخبرات البحثية الدولية، بما يسهم في تطوير منظومتنا المحلية، وترسيخ ثقافة الابتكار، وبناء صناعات حيوية ترفع كفاءة القطاع الصحي، وتسهم في صقل الكوادر الوطنية، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي المستدام.

وتؤكد هذه الشراكة عمق الترابط بين التنمية الصناعية والابتكار الصحي ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وإلى جانب تطوير خدمات الرعاية الصحية، تساهم هذه الشراكة في بناء رأس المال الفكري، وتعزيز البنية التحتية البحثية، وتطوير قدرات متخصصة تدعم الإنتاجية طويلة الأمد والرفاه المجتمعي المستدام.