«الدفاع» تعقد شراكة استراتيجية مع «M42» و«برجيل القابضة» لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري



أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت وزارة الدفاع اتفاقيتي شراكة مع «M42»، شركة الرعاية الصحية المتكاملة القائمة على التكنولوجيا، و«برجيل القابضة»، إحدى أبرز مزوّدي خدمات الرعاية الصحية التخصصية، بهدف دعم تنظيم الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري - أبوظبي 2026، بصفتهما «الشريك الاستراتيجي» للمؤتمر المقرر إقامته في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر 2026.

جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026»، بحضور الشيخ زايد بن منصور بن طحنون آل نهيان، رئيس التعاونات الاستراتيجية في «M42»، واللواء الركن عائشة سلطان الظاهري رئيسة الإدارة التنفيذية للصحة العسكرية بوزارة الدفاع، وديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «M42»، والدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة.

وقع الاتفاقيات من وزارة الدفاع كل من العميد الركن سعيد سالم الحفيتي، والعميد عبدالله راشد النقبي، إلى جانب عمران الخوري عضو مجلس إدارة «برجيل القابضة»، والدكتور علي أنيس، الرئيس التنفيذي للعمليات لمنصة الرعاية العالمية للمرضى في «M42» في دولة الإمارات والبحرين.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الدفاع المستمرة لتعزيز منظومة الشركاء الداعمين للكونجرس، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الصحية الرائدة في مختلف مجالات الطب العسكري والمدني.

ويُعد الكونجرس العالمي للطب العسكري، الذي تنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع مجموعة أدنيك، منصة علمية دولية رائدة تجمع نخبة القيادات الطبية والعسكرية والخبراء والباحثين والممارسين من أكثر من 120 دولة، بهدف تبادل المعرفة واستعراض المستجدات العلمية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الرعاية الصحية والعمليات الطبية، تحت شعار «رعاية موحّدة.. تأثير عالمي».

وقالت اللواء الركن عائشة سلطان الظاهري إن وزارة الدفاع تواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لتنظيم نسخة متميزة من الكونجرس العالمي للطب العسكري أبوظبي 2026، لتعكس ما تتمتع به دولة الإمارات من قدرات متقدمة في مجالي الرعاية الصحية العسكرية والمدنية.

وأضافت أن الشراكة مع برجيل تعكس الالتزام بتعزيز الجاهزية الطبية، وتمكين جميع الأطراف والمشاركين من تبادل المعرفة، والإسهام في تطوير أنظمة صحية مرنة بالتركيز على المؤسسات الوطنية والدولية.

وقال ديميتريس مولافاسيلِس: تفخر M42 بالشراكة مع وزارة الدفاع الإماراتية بصفتها الشريك الصحي العالمي للمؤتمر العالمي السادس والأربعين للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) في أبوظبي، وتعكس هذه الشراكة ريادة دولة الإمارات في تعزيز مرونة الرعاية الصحية والابتكار والتعاون الدولي، ومن خلال العمل معاً، نُسهم في تشكيل منظومة صحية عالمية أكثر ترابطاً وجاهزية للمستقبل لخدمة مجتمعاتنا.

وأكد الدكتور شمشير فاياليل مؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل القابضة»، أن الشراكة مع وزارة الدفاع لدعم مؤتمر أبوظبي للمؤتمر العالمي السادس والأربعين للطب العسكري (ICMM Abu Dhabi 2026) تعكس التزاماً مشتركاً بتطوير منظومات رعاية صحية أكثر جاهزية وترابطاً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات العسكرية والمدنية على حد سواء، وقال: مع استعداد أبوظبي لاستقبال نخبة من القادة والخبراء العالميين في مجال الطب العسكري، تفخر برجيل القابضة بدعم منصة تسهم في تعزيز التبادل العلمي، وتوسيع التعاون السريري، ودعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومات صحية مرنة وجاهزة للمستقبل ذات أثر عالمي.

ومن خلال هذه الشراكة، تسلط «M42» الضوء على دورها في تقديم رعاية دقيقة للمرضى وفق أعلى المستويات من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة وقدرات تحليل البيانات وخدمات الرعاية الصحية الشاملة عالمية المستوى.

وستسهم «برجيل القابضة» في دعم الكونجرس عبر تقديم خبراتها في مجالات الرعاية الصحية المتخصصة والابتكار الطبي والقدرات المتخصصة في العلاج السريري، بما يعزز أهداف الكونجرس في الارتقاء بالجاهزية الطبية ودعم التكامل بين الأدوار الدفاعية والإنسانية.

ويُمثّل الكونجرس العالمي للطب العسكري منصة عالمية لتعزيز الحوار العلمي، ودعم تبادل المعرفة، وتوسيع الشراكات الدولية لمواكبة التحديات الصحية والإنسانية المتغيرة.

كما تعكس هذه الشراكة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين لتقديم نسخة متميزة من الكونجرس العالمي للطب العسكري - أبوظبي 2026، بما ينسجم مع مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، ودورها في تطوير منظومات الرعاية الصحية المتقدمة.