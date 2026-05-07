«مطارات أبوظبي» توسّع شبكة الشحن إلى 36 وجهة



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مطارات أبوظبي، عن بدء شركة «كي مايل إير» K-Mile Air، الناقلة التايلاندية المتخصصة في مجال الشحن الجوي، تشغيل رحلات الشحن في مطار زايد الدولي اعتباراً من 4 مايو 2026.

ستشغّل الشركة خمس رحلات أسبوعياً باستخدام طائرة شحن من طراز «بوينغ 767» إلى كل من مطار شيانغ ماي الدولي ومطار ماي فاه لوانغ شيانغ راي الدولي، لتدشّن بذلك أول خطوط شحن جوي مباشرة بين أبوظبي وشمال تايلاند، وتعزز انتشار شبكة الشحن العالمية للمطار لتصل إلى 36 وجهة.

ويأتي إطلاق خدمات K-Mile Air في ظل النمو الاستثنائي الذي يشهده قطاع الشحن في مطار زايد الدولي. ووفقاً لبيانات أحدث فترة رصد لمدة سبعة أيام «من 27 أبريل وحتى 3 مايو»، ارتفع متوسط حجم الشحن اليومي من 1878 طناً مقارنة بمستويات بداية العام إلى 2216 طناً حالياً، ليسجل نمواً بنسبة 18%.

ويُعزى هذا النمو إلى الارتفاع الملحوظ في الطلب على الشحن بالطائرات المخصصة، حيث ارتفع متوسط الحجم اليومي من 389 طناً إلى 851 طناً، بزيادة بلغت 119%.

وأصبحت عمليات الشحن المخصصة تمثّل 38% من إجمالي حجم المناولة، مقارنة بـ 21% بمستويات بداية العام، بالتوازي مع ارتفاع عدد رحلات الشحن اليومية بنسبة 42%، الأمر الذي يعدّ تأكيداً واضحاً على مرونة وجاهزية البنية التحتية للطيران في أبوظبي.

وبلغ متوسط حجم الشحن الوارد يومياً إلى مطار زايد الدولي نحو 612 طناً، محققاً نمواً يقارب 91% خلال الفترة، فيما سجّلت كميات الشحن على الرحلات المغادرة 239 طناً يومياً، بزيادة بلغت 251% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت عمليات طائرات الشحن عريضة البدن بنحو 55% لتصل إلى 17 حركة يومياً، في وقت يواصل فيه المطار تعزيز قدراته لاستيعاب الشحنات طويلة المدى.



وقال أحمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إن فرقنا تسهم بدور محوري في ضمان انسيابية حركة البضائع عبر أبوظبي، وتعزيز الربط العالمي لكل من مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي، الذي يشهد تطوراً متسارعاً كمركز لوجستي إقليمي مهم، ورغم التحولات العالمية، تضاعفت أحجام الشحن التي نتعامل معها بأكثر من الضعف، ما يُبرز جاهزيتنا التشغيلية، وقدرتنا على التوسع السريع لتلبية الطلب، ويؤكد في الوقت ذاته قوة مطاراتنا كمراكز موثوقة ومتنامية للتجارة الدولية، حتى في ظل التقلبات الراهنة.

وبالتوازي مع هذا النمو، تواصل مطارات أبوظبي تعزيز دورها في ربط إمارة أبوظبي بالأسواق العالمية، ويعزز هذا التوسع، إلى جانب دخول مشغلين جدد، مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة لكبرى شركات الخدمات اللوجستية العالمية.

ومن خلال مواكبة المتغيرات الخارجية بمرونة، عبر توسيع طاقة الشحن واستعادة عمليات الطائرات عريضة البدن، تواصل مطارات أبوظبي الوفاء بالتزامها بدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية.

ويتجلى هذا الزخم المتصاعد من خلال بيانات الربع الأول من العام الجاري 2026، حيث ارتفع إجمالي حجم الشحن عبر شبكة مطارات أبوظبي بنسبة 4.2% على أساس سنوي ليصل إلى 171794 طناً، فيما سجل الشحن عبر الطائرات المخصصة في مطار زايد الدولي نمواً بنسبة 11.4% ليبلغ 58128 طناً خلال الفترة نفسها.

كما حقق مطار العين الدولي أداءً قوياً، مع نمو حجم الشحن بنسبة 45.9% على أساس سنوي، ما يعكس تنامي دوره كمركز لوجستي إقليمي.

وشهدت الشبكة كذلك انضمام ثماني شركات طيران جديدة خلال الربع الأول، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 36 شركة تخدم 127 وجهة انطلاقاً من أبوظبي.