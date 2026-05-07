الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«بروج» تعزز مرونة سلاسل الإمداد عبر شراكات لوجستية استراتيجية في الإمارات

شادي ملك وهزيم السويدي خلال التوقيع (من المصدر)
8 مايو 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «بروج بي إل سي»، المتخصصة في مجال البتروكيماويات وتوفير حلول البولي أوليفين المبتكرة والمتنوعة، سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركاء لوجستيين رئيسيين في دولة الإمارات، في خطوة تعزز موثوقية الإمدادات والمرونة التشغيلية للقطاعات الحيوية. ومن خلال شراكاتها مع «غلفتينر» في ميناء خورفكان و«غلفتينر للشحن» و«قطارات الاتحاد»، تعمل «بروج» على تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية عبر توسيع الوصول إلى بوابات تصدير متعددة ومتنوعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. 
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكات في تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وربط الموانئ، بما يتيح حركة شحن أسرع وأكثر موثوقية. ويعزز ذلك من قدرة «بروج» على توجيه نسبة من إنتاجها عبر عدة بوابات تصدير، مع الحفاظ على أداء تشغيلي قوي وتدفقات إمداد مستقرة عبر شبكتها.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج بي إل سي»: من خلال بناء شبكة لوجستية مرنة ومتعددة الوسائط في دولة الإمارات، وبالتعاون الوثيق مع شركائنا الوطنيين الموثوقين، نعزز قدرتنا على خدمة عملائنا بكل ثقة وبكفاءة أعلى، مع توسيع الوصول إلى بوابات تصدير متعددة، ويسهم ذلك في ضمان استمرارية الإمدادات وترسيخ مكانتنا كمورّد عالمي موثوق، إلى جانب دعم النمو الصناعي في الدولة عبر تعزيز الشراكات المحلية.

