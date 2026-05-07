«موانئ دبي العالمية» تُطلق منظومة شاملة ومتكاملة للتأمين ضد مخاطر الحروب

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر على مسارات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا الحل في وقت يشهد فيه قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف وتفاوت في خيارات التغطية وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.

وانطلاقاً من فهمها العميق لطبيعة القطاع اللوجستي وتشابك عملياته، طوّرت مجموعة «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي. ويُسهم هذا الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادةً على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة.

ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.

وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملّحة تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها، وللمرة الأولى، بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».