«أبوظبي للتسجيل» تُطلق مبادرات لدعم القطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت سلطة أبوظبي للتسجيل «ADRA»، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، عن مبادرات في إطار جهودها المتواصلة لدعم المستثمرين والنمو القوي للقطاع الصناعي في الإمارة، وتعزيز تنافسيته على إقليمياً وعالمياً.

وتشمل المبادرات تمديد الرخص الصناعية الجديدة «رواد الصناعة» من سنتين إلى ثلاث سنوات قبل بدء مرحلة التشييد، وتمديد رخصة المشاريع الصناعية «قيد الإنشاء» من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات حتى تبدأ مرحلة التشغيل الكامل والإنتاج.

وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في تصريحات صحفية خلال المشاركة في الدورة الخامسة لمنصة «اصنع في الإمارات»، إن القطاع الصناعي في أبوظبي يشهد نمواً قوياً، ما يعكس فاعلية السياسات والتشريعات المتطورة.