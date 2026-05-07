«أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» يعلنان الحزمة الأولى من التمويلات للشركات الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ومصرف الإمارات للتنمية، الشركات الإماراتية المستفيدة من الحزمة الأولى من التمويلات، وذلك ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم، والتي تهدف إلى دعم الصادرات الصناعية الوطنية.

وتُمثِّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، بما يسهم في دفع نمو صادرات الدولة وترسيخ مكانتها مركزاً صناعياً متقدماً.

وتم الإعلان من قِبل محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بجانب خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات».

وتم تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات البالغة قيمتها 367 مليون درهم لثماني شركات إماراتية.

وقال أحمد محمد النقبي، إن الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات تعتبر بمثابة خطوة استراتيجية لتعزيز منظومة تمويل الصادرات على مستوى دولة الإمارات، حيث يتم العمل من خلال موائمة القدرات على تمكين المصنعين من الوصول إلى حلول التمويل التي تدعم نموهم بالخارج.

من جهته، قال خليل فاضل المنصوري، إن الإعلان عن تخصيص الحزمة الأولى من التمويلات لثماني شركات إماراتية والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التمويل المشترك مع مصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمتها الإجمالية مليار درهم، يمثّل خطوة نوعية في مسار تفعيل منظومة متكاملة لتمويل الصادرات.

ويجسّد هذا التعاون تكامل الدور التمويلي الصناعي لمصرف الإمارات للتنمية مع الخبرات المتراكمة لمكتب أبوظبي للصادرات في تقديم حلول مالية مرنة ومحفّزة لنمو الصادرات الوطنية.