الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«CyberE71» تطلق منصة استثمارية لدعم نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

«CyberE71» تطلق منصة استثمارية لدعم نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي
7 مايو 2026 22:14

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، من خلال برنامجه الرائد CyberE71، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية جديدة، في إطار التوسع المستمر لبرنامج CyberE71 ليصبح منصة متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تطوير الفكرة وصولاً إلى التوسع في الأسواق، بالاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

أخبار ذات صلة
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية

ويُعد برنامج CyberE71 المبادرة الرئيسية لمجلس الأمن السيبراني، ويهدف إلى بناء جيل جديد من الشركات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج متكاملة تشمل المعسكرات التدريبية وورش العمل والإرشاد، بما يمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.
كما يعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية وقادة القطاع والمستثمرين والشركاء التقنيين العالميين، بما يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية للدولة ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.
وتمثل المنصة الاستثمارية الجديدة امتداداً استراتيجياً لدور CyberE71، حيث تستهدف تفعيل الاستثمار عبر شبكة من الشركاء المحليين الداعمين للمنظومة، والذين يسهمون في تمويل الشركات الناشئة الواعدة.
ولا تعمل هذه المنصة كجهة استثمارية مستقلة، بل ترتكز على التعاون مع الشركاء لتوجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تمتلك إمكانات نمو عالية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
ويواصل CyberE71 دوره في ربط الابتكار بفرص النمو والتوسع، مع توفير منظومة دعم متكاملة تشمل التمويل والإرشاد وإتاحة الوصول إلى الأسواق.
وتُعد شركة Ghisha AI من بين الشركات الناشئة التي تحظى بالدعم ضمن منظومة CyberE71 ومن خلال شركائه، حيث تعمل عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم حلولاً متقدمة تتماشى مع أولويات الدولة في مجالات التحول الرقمي وحوكمة البيانات وأمن التقنيات.
ويعكس ذلك التزام CyberE71 بدعم الشركات التي تسهم في تعزيز البنية الرقمية للدولة وترسيخ التنوع الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

آخر الأخبار
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
الرياضة
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
اليوم 23:00
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية
علوم الدار
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية
اليوم 22:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء انتيغوا وباربودا بإعادة انتخابه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء انتيغوا وباربودا بإعادة انتخابه
اليوم 22:40
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية
علوم الدار
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية
اليوم 22:34
«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©