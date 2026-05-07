«CyberE71» تطلق منصة استثمارية لدعم نمو الشركات الناشئة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، من خلال برنامجه الرائد CyberE71، إطلاق منصة استثمارية استراتيجية جديدة، في إطار التوسع المستمر لبرنامج CyberE71 ليصبح منصة متكاملة تدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تطوير الفكرة وصولاً إلى التوسع في الأسواق، بالاستفادة من شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين.

ويُعد برنامج CyberE71 المبادرة الرئيسية لمجلس الأمن السيبراني، ويهدف إلى بناء جيل جديد من الشركات الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، من خلال توفير برامج متكاملة تشمل المعسكرات التدريبية وورش العمل والإرشاد، بما يمكّن رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.

كما يعمل البرنامج على ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية وقادة القطاع والمستثمرين والشركاء التقنيين العالميين، بما يسهم في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية للدولة ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

وتمثل المنصة الاستثمارية الجديدة امتداداً استراتيجياً لدور CyberE71، حيث تستهدف تفعيل الاستثمار عبر شبكة من الشركاء المحليين الداعمين للمنظومة، والذين يسهمون في تمويل الشركات الناشئة الواعدة.

ولا تعمل هذه المنصة كجهة استثمارية مستقلة، بل ترتكز على التعاون مع الشركاء لتوجيه الاستثمارات نحو الشركات التي تمتلك إمكانات نمو عالية في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ويواصل CyberE71 دوره في ربط الابتكار بفرص النمو والتوسع، مع توفير منظومة دعم متكاملة تشمل التمويل والإرشاد وإتاحة الوصول إلى الأسواق.

وتُعد شركة Ghisha AI من بين الشركات الناشئة التي تحظى بالدعم ضمن منظومة CyberE71 ومن خلال شركائه، حيث تعمل عند تقاطع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم حلولاً متقدمة تتماشى مع أولويات الدولة في مجالات التحول الرقمي وحوكمة البيانات وأمن التقنيات.

ويعكس ذلك التزام CyberE71 بدعم الشركات التي تسهم في تعزيز البنية الرقمية للدولة وترسيخ التنوع الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.