الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«تعزيز» تستكمل الإغلاق المالي لصفقة بقيمة 7.34 مليار درهم

8 مايو 2026 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «تعزيز» استكمال شركة «تعزيز للميثانول»، المشروع المشترك بين «تعزيز» و«برومان»، الإغلاق المالي لتمويل بقيمة 7.34 مليار درهم (2 مليار دولار) لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات ضمن مدينة الرويس الصناعية.
وشهدت الصفقة إقبالاً كبيراً من المؤسسات المالية، حيث تجاوزت قيمة التمويل المستهدفة، مما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية القوية بالأسس الراسخة التي يرتكز عليها نمو المنظومة الصناعية في أبوظبي، وبالخطط الاستراتيجية لـ«تعزيز».
شارك في حزمة التمويل 11 مؤسسة مالية رائدة من المنطقة وأوروبا وآسيا، وتشمل قرضاً مشتركاً تقليدياً لمدة خمس سنوات بقيمة 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، وتسهيلاً تمويلياً إسلامياً بقيمة 734 مليون درهم (200 مليون دولار).
وقال مشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة «تعزيز»، بهذه المناسبة، إن هذا التمويل يعد محطة مهمة في جهود «تعزيز» وفي مسار المرحلة المقبلة من النمو الصناعي في أبوظبي.

الإمارات
شركة تعزيز
اصنع في الإمارات
الميثانول
