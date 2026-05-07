ولي عهد أم القيوين: تطوير المهارات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، وله دور محوري في تعزيز الناتج المحلي للدولة، ولا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية.

وأشار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا إلى أهمية تشجيع التنمية الصناعية، وبناء خريطة طريق نحو الاستثمار في القدرات، وتعزيز الابتكار وتطوير المهارات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصناعي، وجعله في صدارة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي العالمي من خلال تبني تطبيقات الثورة الصناعية ونشر التقنيات المتقدمة في القطاعات الصناعية الرئيسية لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، فعاليات النسخة الخامسة من معرض «اصنع في الإمارات 2026» في مركز أدنيك أبوظبي.

واطلع سمو ولي عهد أم القيوين، بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على أحدث المشاريع الوطنية التي تستهدف تطوير القطاع الصناعي في الدولة.