«إيدج» و«أوربت وركس» تعززان التعاون عبر برنامج «سِرب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فضاء»، التابعة لمجموعة إيدج، المتخصصة في قطاع الفضاء، إبرام عقد مع شركة «أوربت وركس» في أبوظبي، المتخصصة في تكامل الأقمار الصناعية، لدعم قدرات التجميع والتكامل والاختبار (AIT) ضمن مشروع «سِرب-1»، المرحلة الأولى من برنامج «سِرب» بقيادة وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، والهادف إلى تطوير وإطلاق قدرات وطنية للأقمار الصناعية للتصوير الراداري (SAR) في دولة الإمارات.

وبموجب التعاون، تنضم «أوربت وركس» إلى التحالف الصناعي المحلي لبرنامج «سِرب»، والذي يُعد ركيزة أساسية في دعم القطاع الخاص الفضائي وتعزيز التنافسية والابتكار، بما يساهم في تحقيق أهداف البرنامج، ودعم نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات.

وجرى توقيع العقد خلال فعاليات معرض «اصنع في الإمارات 2026» من جانب وليد المسماري، رئيس قطاع الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية في مجموعة إيدج، والدكتور حمدالله محب، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أوربت وركس».

وسيتعاون الطرفان مع شركاء دوليين ضمن برنامج لنقل المعرفة يهدف إلى تطوير وتوطين قدرات التجميع والتكامل والاختبار لتكنولوجيا حمولات رادارات SAR داخل دولة الإمارات. ومن خلال هذا البرنامج، ستعمل إيدج و«أوربت وركس» على تطوير الخبرات والقدرات في الاستشعار المتقدم والاختبارات المتخصصة.

وقال وليد المسماري: «تُجسد هذه الشراكة التوجه الوطني نحو توحيد خبرات القطاع مع الكفاءات الإماراتية، كما يُجسد برنامج سرب التزامنا المشترك لتعزيز السيادة التكنولوجية، ودفع الابتكار في دولة الإمارات. ونفخر بدورنا في تهيئة منظومة متكاملة لتطوير الأقمار الصناعية، وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً لخبرات الرصد الأرضي والتصوير الراداري».

ومن جانبه، قال الدكتور حمدالله محب: «يعكس هذا العقد البنية السيادية التي طوّرناها هنا في أبوظبي، حيث إن منشأتنا المتقدمة للتجميع والتكامل والاختبار في كيزاد، والمصممة خصيصاً للإنتاج واسع النطاق للأقمار الصناعية والاختبارات التوافق البيئية وتكامل الحمولات، تُوفر الأساس التقني لتنفيذ برامج معقدة مثل (سِرب) داخل دولة الإمارات. كما لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى الاعتماد على أطراف خارجية لتجميع وتكامل واختبار الأنظمة الفضائية المتقدمة، إذ باتت هذه القدرات متوفرة محلياً. ويُمثل هذا التعاون مع مجموعة إيدج و(فضاء) خطوة عملية لتشغيل وتفعيل هذه القدرات على أرض الواقع».

وبقيادة وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، يُمثّل برنامج «سِرب» استثماراً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى تطوير القدرات السيادية للأقمار الصناعية للتصوير الراداري «SAR»، وتمكين نقل التكنولوجيا، وتعزيز قطاع الفضاء في دولة الإمارات من خلال تنمية الكفاءات الوطنية، ودعم الصناعات الوطنية، وبناء سلاسل إمداد متكاملة، وذلك مع تولّي مجموعة إيدج دور المتعاقد الرئيسي ضمن التحالف الصناعي إماراتي.