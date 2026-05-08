الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«ذا كابتنز القابضة» و«الصير مارين» تتعاونان لتطوير منظومة بحرية متكاملة في الإمارات

«ذا كابتنز القابضة» و«الصير مارين» تتعاونان لتطوير منظومة بحرية متكاملة في الإمارات
8 مايو 2026 12:27

أعلنت شركة «ذا كابتنز القابضة»، أكبر مزوّد لحلول الخدمات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابعة لشركة «إيزي ليس»، عن شراكة مع «الصير مارين»، حيث وقّعت الشركتان التابعتان للشركة العالمية القابضة، مذكرة تفاهم لتطوير وتشغيل منظومة بحرية متكاملة في دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، سيعمل الطرفان على تقديم حلول بحرية متكاملة تشمل تطوير وتصنيع القوارب، والعمليات التشغيلية، والدعم الفني. ويجمع هذا التعاون بين شركتين إقليميتين متكاملتين، بهدف إعادة تعريف التجارب البحرية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتجمع هذه المبادرة بين النطاق التشغيلي وقاعدة العملاء الواسعة لشركة «ذا كابتنز القابضة»، وخبرات «الصير مارين» في تصميم القوارب وتصنيعها والتقنيات الهندسية المرتبطة بها. وسيتم إطلاق برنامج تجريبي لتقييم الأداء والطلب ضمن ظروف تشغيلية فعلية، ما يسهم في وضع خريطة طريق لتوسيع نطاق المنصة عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال زيد شولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا كابتنز القابضة»، إن هذه الشراكة تشكّل خطوة مهمّة نحو تطوير التجارب البحرية في المنطقة والارتقاء بآليات تقديمها وإتاحتها للعملاء. وأضاف أنه مع تطور متطلبات السوق، أصبح العملاء يتطلعون إلى حلول متكاملة وتجارب عالية الجودة توفر قيمة مضافة وتجربة سلسة، بدلاً من الخدمات المجزأة، ومن خلال توحيد هذه الإمكانات والخبرات، نعمل على تطوير منصة قادرة على مواكبة هذا التحول ودعم خطط التوسع المستقبلية. من جانبه، أعرب هولجر شولتي هيلين، المدير التنفيذي للعمليات في شركة «الصير مارين»، عن الفخر بالتعاون مع «ذا كابتنز القابضة» لوضع معيار جديد لمنظومة بحرية متكاملة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين نطاقها التشغيلي الواسع وانتشارها في السوق، وخبراتنا التصنيعية وخدمات ما بعد البيع، بما يسهم في تقديم حلول بحرية متطورة تلبي تطلعات المتعاملين. وسيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير البرنامج التجريبي وتحسينه مع تقدم مراحل التعاون، في خطوة تعكس التزامهما ببناء منظومة بحرية أكثر تكاملاً وقابلة للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخبار ذات صلة
«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
المصدر: وام
آخر الأخبار
«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
الترفيه
«المواهب الرقمية» من «أميركية الشارقة» و«مكتب الذكاء الاصطناعي»
اليوم 15:09
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
الرياضة
«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»
اليوم 14:57
«كلاسيكو» اللقب أو التأجيل.. برشلونة يتحدى ريال مدريد
الرياضة
«كلاسيكو» اللقب أو التأجيل.. برشلونة يتحدى ريال مدريد
اليوم 14:56
الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية
الرياضة
الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية
اليوم 14:51
إطلاق «أسرة واعية لحياة صحية».. في دبا
الترفيه
إطلاق «أسرة واعية لحياة صحية».. في دبا
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©