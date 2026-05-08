«بريسايت» تتعاون مع مدينة ألماتي لتطوير البنية التحتية الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ألماتي (الاتحاد)

أعلنت بريسايت، الشركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التطبيقي للأنظمة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة ألماتي لدعم تطوير الجيل الجديد من البنية التحتية الحضرية وتسريع مسيرة التحول الرقمي في المدينة.

وقع المذكرة، في كازاخستان، كل من توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لبريسايت، ودارخان ساتيبالدي، عمدة مدينة ألماتي، فيما تؤسّس إطاراً منظماً للتعاون يركّز على تصميم ونشر أنظمة ذكية عبر البنية التحتية الرئيسية للمدينة.

وقال دارخان ساتيبالدي، إن الشراكة مع بريسايت تفتح آفاقاً جديدة لمواصلة تطوير ألماتي باعتبارها مدينة عصرية ومتقدمة تكنولوجياً، وسيسهم تبني الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة إدارة المدينة وتحسين جودة الحياة للسكان.

من جانبه، قال توماس براموتيدهام، إن العمل «بريسايت» في كازاخستان يعكس التزاماً طويل الأمد ببناء أنظمة ذكية على المستويين الوطني والحضري، وفي مدينة ألماتي، تمضي الشركة إلى ما هو أبعد من الرقمنة نحو بنية تحتية حضرية متكاملة ترتكز إلى قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مركز بيانات مصمم لدعم عمليات المدينة في الوقت الفعلي، ويتمحور ذلك حول إنشاء طبقة تشغيل موحّدة للمدينة، يُدمج فيها الذكاء الاصطناعي مباشرة ضمن آليات عمل الأنظمة.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل بريسايت ومدينة ألماتي على وضع خريطة طريق مشتركة لتصميم وتنفيذ أنظمة حضرية ذكية، بما يشمل بنية الأنظمة وتقييمات الجدوى ونماذج النشر اللازمة للتنفيذ على نطاق واسع.

وسيعمل التعاون على استكشاف نشر حلول متكاملة عبر مجالات التنقل الحضري والسلامة العامة والخدمات البلدية، ويشمل ذلك أنظمة النقل الذكية والمنصات الرقمية للخدمات العامة، بالإضافة إلى تطوير مراكز مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي لإدارة المدينة والقيادة الظرفية في الوقت الفعلي.

وتتمثل إحدى الركائز الرئيسية للشراكة في التطوير المخطط للبنية التحتية الرقمية التأسيسية، بما في ذلك مركز بيانات للذكاء الاصطناعي.

وسيقيّم الطرفان المتطلبات المتعلقة بالقدرات الحاسوبية وبنية الشبكات وتوفير الطاقة والتبريد والأمن وموقع المنشأة، بما يضمن تصميم البنية التحتية لدعم النشر طويل الأمد والقابل للتوسع للأنظمة الذكية السيادية.

وإلى جانب تصميم الأنظمة، يشمل التعاون إجراء دراسات فنية وتنظيمية ومالية واقتصادية مشتركة لتقييم جدوى المشاريع وقياس الأثر المتوقع، بما يعزّز نهجاً قائماً على التنفيذ ومرتكزاً على نتائج قابلة للقياس.

وفي إطار المذكرة، ستتعاون بريسايت ومدينة ألماتي أيضاً في مجالات تبادل المعرفة والبحوث المشتركة وتطوير المنظومة، بما يشمل التعاون مع مركز ألماتي للذكاء الاصطناعي، وإمكانية إنشاء مكتب إقليمي لبريسايت لدعم التنفيذ طويل الأمد وبناء القدرات المحلية.

وتستند هذه الشراكة إلى أعمال بريسايت القائمة وحضورها في كازاخستان، بما يشمل مشروع «المدينة الذكية - أستانا»، والحاسوب الفائق للذكاء الاصطناعي، والمكتب المحلي.

وتمثّل هذه الشراكة المرحلة التالية من انخراط بريسايت في البلاد من خلال توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات البلدية ودفع عجلة تطوير البنية التحتية الحضرية المتكاملة.

ومن خلال الجمع بين القيادة المحلية وقدرات بريسايت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يهدف هذا التعاون إلى توفير بنية تحتية آمنة وقابلة للتوسع وسيادية، من شأنها تعزيز أداء المدينة وترسيخ مرونتها وتحسين جودة الحياة.